Orucun kazandırdıkları

Sonunda 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuştuk. İlk hafta biraz zor geçse de bu ayın verdiği manevi huzur ile çok şükür ibadetlerimizi eda ettik. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin.

Tabi bu ayda tutuğumuz oruçlarla Rabbimize olan bağlılığımızı gösteriyor ve yardıma muhtaçların halini anlıyoruz. Ancak ibadet amaçlı tuttuğumuz orucun bizlere birçok katkısı bulunuyor.

Orucun bize olan en büyük katkılarından biri bizi dünya kötülüklerinden korumasıdır. Her şeyden önce insan sabretmeyi öğreniyor. Dünyaya ve insanlara hoşgörü ile bakmayı öğreniyor.

Oruç bizleri ahirette, cehennem azabından koruyan ve günahların bağışlanmasına vesile olan bir ibadettir. Elbette bu ibadeti de sadece yemek veya sudan uzak kalmak olarak düşünmemeliyiz. Oruç ile birlikte vakit namazlarını eda etmeli ve yüce yaradana bahşettiği nimetler için dua ve niyaz etmeliyiz.

Oruç tutan maddi ve manevi bakımdan huzura kavuşur. Oruçtan beklenen manevi hazzı alabilmek için sadece mide ile değil, bütün organlara oruç tutturmalıdır. Haram sözden kulak sakınmalı, harama bakan gözlere perde çekilmelidir. Ancak bu şekilde gerçek manada orucun faziletine kavuşabiliriz.

Oruç, ahlakımızı güzelleştirir, merhamet duygularını geliştirir. Her ne kadar çevremizi saran televizyon ve sosyal medya da karşılaştığımız içerikler ahlakımızı bozsa da yılda bir gelen Ramazan ayı ahlakımızı güzelleştiriyor.

Oruç sağlığımızı koruyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunurken biz orucu Rabbimize olan bağlılığımızı ve kulluk görevimizi yerine getirmek için tutuyoruz.

Ramazan ayının başta Filistin ve Gazze’de soykırıma uğrayan vatandaşlarımızın özgürlüğe kavuşması, gönüllere barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.