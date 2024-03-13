Siyaset kime yarıyor?

Seçimlere az bir süre kaldı. İddiası olanlar var olmayanlar var ancak tüm adayların iddialı kar kapısı gibi gören olan zikzakçıları var. Kazanması mümkün olmayanları kazanacakmış gibi algı yaratan ve sadece cebini doldurmaya çalışan üç ayda üç parti değiştiren fenomenler var.

Adaylar arısında da kısa bir süre içerisinde bırakın iki parti değişeni, Üç parti değiştiren adaylara vatandaş hangi gözle bakıyor biliyor musunuz? Sadece bunlara dönme dolap veya fırıldak tabiri kullanıyorlar. Hadi bunlar kendilerini ispat etme derdine düşmüşlerde bunlara yancı olan ve çanak tutan sadece cebini dolduran zavallılara ne dersiniz.

Seçimin kimin kazanması çok önemli değil. Her aday kendisini iddialı görüyor. Ancak bu insanları birilerinin cebini doldurması ve sadece kazanmak adına TV program sponsorluğuna kadar yaptıkları çabalar gerçekten samimi değil. Vatandaşın oyuna söylemler ve düzmece göstermelik iltifatlar ile ipotek koymanız mümkün değil.

Vatandaş kime oyunu vereceğinin kararını vermiştir. Başkanımızın bir sözü hiçbir zaman aklımda çıkmıyor, Siz ne derseniz deyin onlar vereceği veya verdiği desteğin kime olduğunu zaten kalplerine çizmişler. Sadece şuna üzülüyorum. İnsanları sömürenlerin bir gün foyaları çıktığında ne oturacakları kimse nede ortam olmayacak. Nereye kaçacaklarını açıkçası çok merak ediyorum.