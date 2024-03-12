Seçimli günler...

Türkiye son günlerde baya hareketli günler geçirirken Malatya tabiri caizse ülkeden daha hareketli bilmem kaç başkan adayının yarıştığı seçim alanlarının en büyüklerinden biri haline geldi.

Tabi asıl konumuz seçim, siyaset vesaire değil eğitim ve eğitim alanları. Malatya belediye başkan adaylarına bir soralım kim hangi parti olduğu önemli değil.

Acaba kaç adet okul mevcut şuan eğitim görülen veya eğitime hazır. Gündemimiz hep emekli, işçi sosyal devlet ilkesi evet bunlar güzel ama geleceği unutmak ne kadar mantıklı ve ya geleceğin temeli atılacakken bu denli geriye atmak eğitim dışında her şeyi ön plana çekmek ne kadar fayda sağlayacak topluma.

Toplumsal yozlaşmanın gençliğimizde hüküm sürdüğü şu günlerde ‘önlem almak nasıl iyileştiririz’ demek varken sadece gündeme anlık olayları almak biraz geleceği düşünmemek gibi...

Tabi ki gündem önemli ancak bu gündem nöbetleşe olmalıdır değişimle gerçekleşmektedir. Malatya coğrafyasında eğitimin ön plana geldiği bir gündemi görmek, duymak neredeyse imkansız oysa okulların hasarla savaştığı, öğrencilerin eğitime uzak kaldığı bir coğrafyada ana gündem olmasa da biraz da eğitim konuşulmalıdır diye düşünüyorum.

Memleketin geleceği eğitim ile kurtulacakken eğitimi en arka plana atıp gündem yaratıp ortam oluşturmak geleceğin temelini çürütmekten öteye gidemez. Malatya ve tüm Türkiye’nin eğitim sorunu var ancak bu sorun eğitim ortamıyla ilgili değil eğitim alanlarının düzenlenmesi yönetilmesi ve idare edilmesi zamanlaması ile ilgilidir. Eğitim yöneticileri bu sorunu çözmedikçe öğretmen, öğrenci ve bu iki kavram çevresi olan her olay aksak devam edecektir.

Özellikle deprem bölgesi şuan en kötü eğitim ortamına sahip bunun sebebi öğrenci psikolojisi, öğrenme alanı eksiklikleridir. Bu bölgenin çarşısı, pazarı bir an önce ayağa kaldırılmaya çalışılıyor ancak eğitimle ilgili izlenimim üst üste yığılan okullar ve bu okullarda eğitim gören öğrenciler. Öğretmen ve velilerin ortama güvenmeden eğitim işlevine bakmadan sadece bir eylem olarak devam ettirilmesi sıkıntılı olan ortamı daha da sıkıntılı hale getiriyor. Bu ortam böyleyken nasıl bir düzen oluşturulacak açıkçası merak konusu.

Sevgi ve saygıyla