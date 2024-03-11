Oscar sahibini buldu

1929 yılından bugüne verilen ve film dünyası açısından önemli bir yere sahip olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl izleme fırsatı bulduğumuz Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminin ise hak ettiği değeri aldığını gördük. Zaten hâlihazırda listelerdeki yerini alan film, Oscar Ödülleri töreninde de hak ettiği ödüllerin sahibi oldu.

Tahmin etmesi çok güç değildi ve Oppenheimer 7 dalda ödül kazanarak ödül törenine damga vurdu ki bence fazlasıyla hak etmişti. Christopher Nolan’ın en iyi filmi diyebileceğimiz bir film değil çünkü kendisi, kendi çıtasını bir o kadar yükseklere taşıyan ve film tarihinde adını sıklıkla söyleten ve söyletecek bir yönetmen.

Film bana göre yönetmenin en iyi filmi olmamasına rağmen gayet çekici bir film. Konusuna gelecek olursak oldukça farklı bir konuyu, farklı bir gözle ele alabilmiş bir yapıt. Film atom bombasının babası sayılan Robert Oppenheimer'ın atom bombasını icat ederken ki serüvenini, tam Nolan’a özgü bir üslup ile biraz karamsar biraz karışık bir şekilde anlatıyor.

Diğer bir ödül ise “Duyguların Rengi” filminden beri çok sevdiğim, La la land filminden sonra da hayranlıkla takip ettiğim Emma Stone’un oldu. Emma Stone, Zavallılar (Poor Things) filmi ile Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.