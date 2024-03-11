Yılan hikâyesine dönen bal ligi...

Türkiye'de bölgesel amatör futbol liginde yaklaşık 12 grup var 12 grup içerisinde, bu sezon gruplarında birinci olacak takımlar üçüncülüğe çıkarken bir alt pozisyonda kalan takımlar ise amatör kümeye düşecek, statü gereği bir ilde birden fazla takım var ise bunun en az puanı olan takımda amatör kümeye düşecek gibi geçtiğimiz sezon uygulamalarda birtakım tartışmalar oldu.

Bu tartışmalar içerisinde, TFF Amatör Kurulu Bölgesel amatör futbol Ligi'nde mücadele eden, takımların da tepkisini aldı.

Bölgesel amatör futbolcunun başlamasına az bir süre kala statü değişikliğine giren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bu konuda birçok kulübün tepkisini aldı. Malatya'nın grubunda ise Malatyaspor ve Hekimhan Belediyespor mücadele etmeye başladı.

Zaman geçtikçe Hekimhan Belediyespor ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımı ligden çekti

11 grupta birçok takım Hekimhan Belediyespor gibi maddi manevi olarak takımlarını ligden çekti ve bu sezon takımlar çok zor durumda mücadele ediyor.

Özellikle 11 grupta Yozgatspor 12 Bingölspor, Malatyaspor ve Kayseri'nin takımları büyük bir mücadele içerisinde 3 lige çıkmak için mücadele ediyor.

11 grupta lider Yozgat Bozokspor ile puan farkı en yakın rakibi olan Malatyaspor'la arasında12 puan fark var.

Bal ligiyle birçok meslek taşım yazdıkları yazıda şunlar belirtiyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta haftalar ilerledikçe takım sayıları 1’er 1’er azalıyor. Temsilcilerimiz Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ve Central Hospital Aksaray Gençlikspor’un yer aldığı 11. Grup’ta maddi imkansızlıklar ve ligde kalma ümidinin azalmasıyla takımlar birer birer mücadelelerini sonlandırıyor.

NELER OLDU?

13 takımla başlayan grupta 2 takım küme düşecek, 1 takım da şampiyon olup 3. lige yükselecekti. 17. Haftası geride kalan grupta Ovacık Belediye Munzurspor ile Hekimhan Belediyespor haftalar öncesinden ligden çekildi. Bingöl ekiplerinden Murat 2020 Gençspor’un ise maddi imkansızlıklardan dolayı takımlar birer birer ligden çekiliyor!

Son olarak Bingöl temsilcisi Muratspor sahaya çıkmadığından dolayı 3-0 mağlup oldu.