Hızlı Tren Projesi kimin?

Malatya 31 Mart yerel seçimlerine girmeye hazırlanırken, Büyükşehir Belediye başkan adayları başta olmak üzere, ilçe belediye başkan adayları projelerini bir bir açıklıyor. Her gittikleri yerlerde Malatya’yı ihya ve inşa edeceklerini projeleriyle anlatan adaylar, en çok da Malatya’yı ayağa kaldıracaklarını ve konutlarla ilgili konuşuyorlar. Çünkü Malatyalıların en hassas noktası şehir ve barınma sıkıntısı.

Geçtiğimiz gün Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından AK Partili Sami Er projelerini büyük bir gösterişle açıkladı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumartesi günü yapılan proje tanıtım toplantısına çok sayıda siyasi ve vatandaşlar katılmıştı.

Başkan Adayı Sami Er’in açıkladığı projeler gerçekten de önemli ve kayda değer projelerdi. Özellikle projeleri arasında “Yüksek Hızlı Tren” projesi benim oldukça ilgimi çekti. Er, Sivas-Malatya ve Malatya-Narlı arasına yüksek hızlı tren yapılmasının hedefleri arasında olduğunu ve Sivas’a kadar sürecek bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bu proje kimin acaba, kafamız allak bullak oldu.

Bu projenin müjdesini Sami Er Malatya’da bile yokken AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Öznur Çalık yıllar önce zaten vermişlerdi.

Hatta dönemin Malatya Valilerinden Mustafa Toprak da bu projeyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Hatta Vali Toprak, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaretinde ülkenin son yıllarda ulaşım alanında ve bu alandaki yatırımlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini, hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanan Sivas (Çetinkaya) - Malatya Demiryolu Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımların atıldığı müjdesini vermişti.

Öte yandan 27 Aralık 2023 tarihinde AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, gazetemizi ziyareti esnasında Hızlı Tren Projesi’nin akıbetiyle ilgili konuşmuştu. Babacan da, Malatya’ya gelmesi beklenen hızlı trenle ilgili bir görüşme yaptıklarını, 92 kilometrelik Sivas-Çetinkaya ve 132 kilometrelik Çetinkaya-Malatya olmak üzere toplamda 224 kilometrelik bir hat olarak projelendirme safhasının tamamlandığını, bütçe ve ödenek meselesi bağlamında projenin 2024 yılı yatırım programına alınması hususunun beklendiğini söylemişti.

Her defasında bu proje askıya alındı ne hikmetse. Nedense müjde niteliğinde tekrar tekrar önümüze konuldu. “Gelmez oldun” türküsüyle haberler yaptığımız bu projenin müjdesini şimdi de AK Parti Belediye Başkan Adayı Sami Er, projeleri arasına almış. Bu projenin gerçek sahibi kim, bir türlü anlayamadık. Zannımca tamamlanana kadar çok sayıda kişi bu proje sahiplenecek gibi görünüyor.