Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Bu hafta gündeminin büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesi oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelip miting düzenleyeceği günün öncesinde birtakım hazırlıklar yapıldı. Geçiş güzergâhlarına asfalt serildi, aylardır yol kenarlarında, orta refüjlerde yok olmayı bekleyen çöpler temizlendi. Şehrin diğer kısımları çok fazla önemsenmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçiş güzergâhları pırıl pırıl edildi. Vatandaş için onda biri gösterilmeyen özen ve gayretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinde gösterilmesi vatandaşlara; “Demek ki isteyince yapılabiliyormuş” dedirtti.

Esnafın ve vatandaşların da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentileri vardı. Evlerini kaybedenler evlerinin, iş yerleri yıkılanlar kalıcı iş yerlerinin yapılmasını istedi. Malatya’daki insanlar artık deprem psikolojisinden, konteyner psikolojisinden çıkmak istiyor. Bütün vatandaşların ortak söyledikleri şey ise kalıcı konutlardı.

Bir yandan da seçim çalışmaları hızla ilerliyor, adaylar gezilerine ve projelerini açıklamaya devam ettiler. Görünen o ki Malatya’da bu seçim depremin ve diğer unsurların etkisiyle biraz zorlu geçecek.

6 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geldi ama biraz gecikmeyle. Saat 12’de yapılacak mitingin saat öğleden sonra ikiye alındığı bildirildi. Yapılan rötarın meydanın boş kalmasından dolayı yapıldığı söylendi. Saat 12’de alanda eski mitinglere göre çok çok az insan vardı.

Saat 2 oldu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan yine konuşma gerçekleştirmedi. Toplam 4 buçuk saat gecikme ile saat 16.30’da Erdoğan sahnedeydi. Geçmiş mitinglerine kıyasla çok çok az bir katılımın olduğu dikkat çekti. Eski mitinglerde gördüğümüz hınca hınç dolu olan meydanları bu mitingde göremedik. Bu Malatya için düşünülmesi gereken bir görüntü. Çünkü AK Parti kuruluşundan beri Malatya’da yüksek oy oranları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemiş bir şehir. Bu görüntülerin üzerinde durulması gerekiyor. Düşük katılım oranı ise Malatyalıların tepkili olup olmadığını akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre konuşma yaptı ve Malatya’daki son durum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra Elazığ’a doğru yola çıktı.

Diğer bir gündem ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın “Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı” oldu. Vali Ersin Yazıcı gerçekleştirilen toplantıda Malatya’nın güvenlik ve asayiş rakamlarını açıkladı. Bunun dışında bir şeye çok şaşırdığını bildirdi. Malatya’da geçtiğimiz günlerde kura çekimi ve anahtar teslim töreni yapılmıştı ve kurada ismi çıkan vatandaşların hazır olan konutlar üzerindeki hak sahipliği kesinleşmişti. Vali Yazıcı bu toplantıda, TOKİ kuralarında ismi çıkan insanların evlerini teslim almaya gelmediğini bildirdi ve bu işte bir gariplik olduğunu söyledi. Gerçekten bu biraz tuhaf bir durum. Çünkü insanlar depremden bu güne kadar deprem konutlarının teslim edilmesini ve yeni evlerine kavuşmayı istediler. Bu durumun sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmezken Vali Yazıcı konuyla ilgili, “Konteynerde kalıp da konut çıkanların sayısını çıkarttık. Şehir dışında olduklarını ifade edenler var. Biz farklı bir şey beklemiştik” dedi. Bazı vatandaşlar şehir dışında olduklarını ifade ediyorlarmış ama bazılarının neden evlerini teslim almadığı ise bilinmiyor. Kimine göre bunun sebebi ekonomik kriz olarak gösteriliyor ve bu düşüncenin haklılık payı da var. İnsanların birçoğunun eşyaları enkaz altında kaldı ve maddi olarak yeni bir yere taşınmak korkutucu geliyor. Bir de Malatya’da yapılan deprem konutlarının altyapı ve sosyal yaşam problemleri bulunuyor. Belki zamanla sosyal iş yerleri de yapılacaktır ama şu an için bu konutlar çok da hazır görünmüyor.

Malatya’da gelecek haftanın önemli gündem maddelerini de beraber değerlendirmek dileğiyle.