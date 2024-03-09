ABD sizi çok seviyor!

Ortadoğu coğrafyası tarih sahnesinde hep gözyaşı, hep savaş ve hep ihanetlerle var olmuştur. Şu an yaşanan durumda tarihten farklı bir durum değil. Ortadoğu halkı ya da halkları hep İslam düşmanları ile iş tutar olmuşlar.

Birinci dünya Savaşı, İran – Irak savaşı, Körfez savaşı, Suriye, Filistin-İsrail savaşı vs. Kah mezhep savaşlarına sahne olmuş, kah etnik yapı savaşlarına sahne olmuş adeta coğrafya kan gölü misali kızıl renkte... Zengin yeraltı kaynaklarına rağmen hiçbir zaman dünya piyasasına yön veremeyen bölge Orta Doğu…

Üretim kavramının yanından geçmemişler. Hep tüketmişler, buna bağlı olarak dışa bağımlılıktan kurtulamamışlar. Sömürgecilik yaşamları olmuş. Anadillerinden çok İngilizce bilirler, tüm mal varlıkları, ülkelerinde değil yabancı bankalarda bulunur. Hiçbir zaman bağımsız olamamışlar. Petrol dışında ithalatı yoktur. Bütün ticari kalemleri ihracata yöneliktir. Kahir ekseriyetle güvendikleri ya da sırtlarını dayadıkları ülke; Küresel Terörist olan ABD ve diğer küresel güçler…

Kendi aralarında ne zaman bir husumet olsa ilk başvurdukları aktörlerden biri ABD olmuştur. Kral Salman ve çocukları taht yarışında rakipsiz olmak için taht varislerine ABD yardımı ile darbe yapmıştır. 2017 yılında ABD başkanı Trump ile Kral Salman Küreye el basarak ihanetlerini belgelemişlerdi. Küresel Terörist ABD’nin kendilerini sevdiklerini ve onlara demokrasi getireceklerine inanırlar. Bu masal hiç bitmedi ve biteceğe de benzemiyor.

Coğrafya Liderleri ABD’nin kendilerini kurtaracağı masalı Körfez savaşında Iraklıları ne kadar sevdikleri ve Iraklılara ne kadar demokrasi getirdikleri ortada. Afganistan’a ne kadar demokrasi götürdüğü ortada. Libya, Ürdün hepsinin durumu malumun beyanıdır. Suriye girdabı hala kaldırılmayı bekleyen bir cenaze gibi tazeliğini koruyor. Asıl ilginç olan yaşananlardan Bölge Liderlerinin bir ders çıkarmaması.

Demokrasi ve özgürlük için gittikleri yerler de asla çıkmıyorlar. Tüm pişkinliği ile hala yöre insanlarını avutuyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Mezhep kavgalarına çanak tutuyor. Örgüt kurup, örgüt yok ediyor ama hiçbir zaman şeytanlığından vaz geçmiyor. Türkiye Suriye sınırında 300 bin silahlı ordu kuracağım demişti. Açıklamalarında böyle bir düşüncemiz yok diyor. Hala PYD/YPG ve PKK gibi örgütlere tırlarla silah ve lojistik yardım yapıyor.

DEAŞ’ı kuruyor, Suriye’yi dağıtıyor, DEAŞ’I YPG/PYD ve PKK ile yok etmeye çalışıyor. Adeta bir hakem gibi düdük çalıyor, kartlar gösteriyor, oyunun kurallarına müdahale ediyor. Bunu da daha fazla demokrasi ve özgürlük adına yaptığını söylüyor. Terör örgütlerine meşruiyet kazandırıyor. Barzani’ye referandum yap demişti. O da Kerkük’te İsrail bayraklarını dalgalandırmıştı. Irak ordusu gelince tek kurşun atmadan Kerkük’ü terk etmişlerdi. Şeytanca taktiklerle kalkıp şanlı Türk Ordusuna işin bitince Afrin’den çık küstahlığını göstermişlerdi.

Sen onlarca yıldır girdiğin Afganistan’dan, 1991 yılında girdiğin Irak’tan ve akabinde Suriye’den neden çıkmıyorsun da TSK’ya çık deme şeytanlığında bulunuyorsun.

Suriye’de kendini savunan özgürlük savaşçıları diye terör örgütlerine vermediği silah kalmadı. En son Helikopter dahi vermişlerdi. Bütün bunları demokrasi adına yaptığını söylemekten utanmıyorlar.

7 Ekim 2023 tarihinde Filistin-İsrail Savaşı patlak verdi. Kim ne için bu savaşı başlattı, kime ne yararı vardı, kimin ne hesabı var bilmiyorum ama ABD ve İsrail’e yaradığı gün gibi aşikar. Hastane bombalamaları, çocuk ölümleri, kadınlar hatta bombalama esnasında orada olan canlılar dahi öldürüldü.

Bu katliamlar hala devam ediyor. Joe Biden Kongreden onay almadan İsrail’e silah vermeye devam ediyor, utanmadan İsrail kendini savunuyor cüretini gösterebiliyor.

İsrail 1948 yılında haritada görünmez 1967 yılında 6 gün sürdüğünden ‘’6 gün Savaşı’’ olarak bilinen savaşta Arapları yenerek haritasını iyice görünür kılmıştır. Müslüman Halkları ve İslam coğrafyası başta Arap dünyası olmak üzere birlenmeden ne Kudüs özgür olur, ne de Müslümanlar BM’de söz sahibi olurlar. Arap coğrafyası adeta Siyonist İsrail’e teslim olmuş durumda…

Aynı zihniyet 1. Dünya Savaşı’nda Arapları örgütleyerek; ‘’Türkler sizi 600 yıldır sömürüyorlar, Türklere ise Araplar sizi arkadan vurdu’’. Diyerek iki kardeş halkı bir birinden uzaklaştırarak istediği gibi coğrafyaya kan ve gözyaşı getirmeye devam ediyor. Buna direnenleri türlü ayak oyunları ile sahne dışına atıyor. Arap Baharı sonrası Mursi’nin başına gelenler 2016 yılında Türkiye’nin de başına getirilmek istendi lakin şaşmaz feraseti ve inanılmaz gücü ile Türk insanı halklarından geldi.

Hem Araplar hem de Türkler bu oyunu fark etmeden hakkıyla oynadılar. Arkası yarın misali devam ediyorlar.

Ez cümle anlaşılıyor ki, terör sevici ABD Ortadoğu Coğrafyası halklarını çok seviyor..! O kadar seviyor ki, demokrasi ve özgürlük maskesi ile coğrafyaya kan ve göz yaşından başka bir şey vermiyor. Tüm insanlığın bakış açılarını değiştirmeleri gerek yoksa daha büyük felaketler kapı da…

Hayırlı, bereketli, huzur ve barış dolu Ramazan temennisiyle hayırlı Ramazanlar…