Mitingde göze çarpanlar

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’daydı. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl mitinge katılım sayısının diğer yıllara göre az olması dikkatlerden kaçmadı. Malatya’nın ardından Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki mitinginde de katılımcı sayısının az olduğu belirtildi.

Gerek havanın soğuk ve zaman zaman yağışlı olması nedeni ile gerekse de Malatya’da AK Parti’nin adaylarına bir tepkinin olduğu iddiası ile mitinge katılımın düşük olduğu ifade edildi.

Mitinge katılım sayısı az olsa da o soğuk havaya rağmen yaşlı teyzeler ellerinde bayraklarla oynamaya ve birçok kişiye halay çekmeye doyamadı.

Sanki Malatya’da deprem olmamış gibi birçok kişi hayatını kaybetmemiş gibi miting alanı bir anda düğün dernek alanına dönüştü. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı önünde rastlanan görüntülere miting alanın da rastlanıldı.

Birçok kişi bu duruma tepki gösterse de kimin umurunda. Otobüslerde ayakta duramayıp yer isteyen teyzeler bir anda nereden geldiği belirsiz bir enerji ile doyasıya oynadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi gecikmeli olarak başlasa da birçok kişi saatlerce ayakta, yağan yağmurun altında saatlerce Cumhurbaşkanı’nı bekledi. Geç de olsa Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda büyük bir coşku ile karşılandı. Ancak programın sonuna doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti Malatya adaylarını tanıtmaya başlamasının ardından birçok kişi miting alanını terk etmeye başladı.

Aslında bu durum mitinge katılım sayısının neden düşük olduğunu sizce belli etmiyor mu? Birçok kişinin ifade ettiği gibi bana göre de AK Partinin oyları Yeniden Refah’a kayıyor. Ama sonuç ne olacak bilemiyoruz, hep birlikte 31 Mart’ı bekleyelim ve görelim.