Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçse de hala o günü ve kayıplarımızı unutabilmiş değiliz. Ders alındı mı diye soracak olursanız da bana göre hayır.

Dile kolay o kara günün ardından tam 13 ay geçti. Peki bu süre zarfında ne yapıldı derseniz hiçbir şey. Şehir merkezinde yollar çamurdan geçilmiyor, iş makineleri tehlike saçıyor. Akpınar’dan geçen araçların ardından etrafı toz-duman kaplıyor.

Şehrin en işlek sokakları gündüzleri kimsesiz akşamları ise ıssız ve sessiz. Hala birçok sokakta akşamları sokak lambalarının ışıkları yanmıyor. Vatandaşlarımız zor şartlarda da olsa hala 21 metrekare konteynerde yaşamaya çalışıyor.

Afet sonrası yaşanan karmaşa etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız mutsuz ve umutsuz. Hala çarşı merkezindeki çalışmaların ne zaman biteceğini bilmiyorlar.

Yaşanan sıkıntıların devam etmesi halinde şehri terk edeceğini söyleyenler bile var. Deprem sonrası şehrin terk edenlerin ise gelmeye niyeti yok. Ara sıra iş münasebeti ile Malatya’ya gelenlerde şehrin hala 6 Şubat’ta kaldığını belirterek tekrar Malatya’ya dönmeyi düşünmediklerini ifade ediyorlar.

Siz olsanız ne yapardınız? Her gün toz soluduğunuz, çamurlu yollardan işe veya okula gittiğinizi düşünün desem. Düşünmeye gerek yok çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bunlar hepimizin sorunu. Bu sorunlara bir çözüm bulunması ise yetkililerin görev ve sorumluluğu.

Şu an adaylar sokak sokak dolaşıyor, vatandaş ve esnaflarla bir araya geliyorlar. Siyasete girmeyelim ama kim olursa olsun, kim seçilirse seçilsin artık bir an önce bu sorun ve sıkıntılarımız son bulsun.