Tablo çok ağır!

Deprem sonrasındaki Malatya’da gerçekten çok karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Sahada olan tüm parti adayları maalesef söylemde varlar, hiç ama hiç birisi projesi ile sahada değil.

İktidar partisi adayları kısmen hazır bir durumun içerisinde olduklarından biraz daha rahat olsalar da adaylıkları totoda çıktığı için onlarda hazırlıklı değiller.

Hadi Sami Er belediyeciliği biliyor da Battalgazi ve Yeşilyurt adayları sanırım kazandıklarından Sami Er’in yardımcısı gibi çalışacaklar.

Veli Ağbaba, siyaseti iyi bilmesine rağmen belediyecilik için ne yapacağı muamma. En azında yanına şehir plancısı bir, iki mühendis ile dolaşsa daha samimi gözükür.

Yeniden Refah Partisi Adayı Bilal Yıldırım medya desteğini arkasına almış gibi gözüküyor. Ancak bu sandığa yansır mı, hep birlikte göreceğiz.

Bağımsız Adaylar içinde en önde olan İbrahim Gezer, ancak ülkemiz siyasi arenasında bağımsız adaylar küçük beldeler ve ilçeler dışında fazlada öne çıkamadılar.

Sonuç olarak bu bir bayrak yarışı tüm aylara saygı duymak lazım.

Seçim süreci hem ekonomik hem de bedensel bir çöküntü yapar. Şahsım olarak adaylar fazla da kendilerini yıpratmamaları gerekir. Sonuç olarak kazanma ihtimali yüksek gibi gözüken birkaç aday olsa da kazana bir kişi olacak.

Benim naçizane tavsiyem fazla yıpranmadan ve ekonomilerini bozmadan bu süreci en asgari düzeyde devam etmeleri.

Geçiş dönemlerde siyaset ve belediye başkanlık adaylığı yüzünden bugün işini kaybeden, ekmeğe muhtaç olan adayları tanıyorum. Tavsiyem biraz daha dikkatli olmaları.

Gelelim seçimi kazanacak adayın karşılaşacağı sürece.

Şehir yüzde yetmiş harap olmuş. Seçilecek adayın işi hayli zor. Abartılı ve hayali vaatlerde bulunarak kendinizi sonrasında zor duruma dürmeyin.

Malatya kanımca sekiz, on yılda ancak ayağa kalkacak.

Zor bir seçim olacak gibi gözükse de geçmiş seçimlerden farksız bir tablo var gibi.

Hayal üretmenin ve insanları kandırarak hedef büyütmenin gereği yok.

Üç, beş kişi cebini dolduracak diye kendinizi harap etmeyin benden söylemesi.