Malatya’da STK problemi

Malatya’da bir sivil toplum kuruluşu sıkıntısı var. Bu sıkıntı her platformda kendisini gösteriyor maalesef. Malatya’da bin 500’den fazla STK var. Hepsinin de amacı farklı farklı.

Kimisinin başkanı ismini duyurup kendisini bir yere atma derdinde kimisi çıkar peşinde kimisi de gerçekten üyelerinin derdiyle dertlenip, Malatya’nın sorunlarıyla hemhal olma derdinde.

Bunların çoğu da tabela isminin ötesine bir türlü çıkamıyor.

O kadar çok dernek var ki, bir araya gelen 7 kişi istediği isimle dernek kuruyor. Dernek kurmak bu kadar kolay olmamalı. Herkes kendi menfaatine düşmüş, kimse vatandaşların derdinden anlamıyor. Bir oda, bir sendika, bir vakıf insanların derdiyle, sorunuyla ilgilenmeyecekse kurulmasının anlamı ne?

Malatya’da deprem oldu, yer yerinden oynadı, evler, iş yerleri yıkıldı, insanlar öldü, şehir acılar içinde kaldı. Aradan bir yıl geçti hala yerinde dönüşüm ve iş yerlerinin akıbetinin ne olacağı belli değilken, ilgili STK’ların sessiz kalması gerçekten de çok garip.

Bazı sorunlarla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere “Sizi 10 dakika sonra arayacağım” deyip, günlerce aramayan STK’lar var bu şehirde. Kimse sizden olağanüstü açıklama beklemiyor, kimse sizden yetkiniz dışında bir açıklama yapmanızı da istemiyor, sadece var olan sorunla ilgili görüş ve önerilerinizi almak isteyen bir gazeteciyi kandırdığınızı mı düşünüyorsunuz?

Mademki birileriyle ders düşmek istemiyorsanız, niçin o STK’nın başındasınız? Sizden de illaki birileriyle ters düşmeniz de zaten istenmiyor. Halkın merak ettiği konuları, sizin aktarmanız gerekmez mi? artık şu tabela dernekçiliğinden kurtulun. Kendi menfaat ve çıkarlarınız halkınkinden üstün değil.

Bir yerde sivil toplum kuruluşu güçlü değilse o yerde gelişme beklenemez. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı sizler söylemeyecekseniz, bunları kim söyleyecek? Lütfen herkes özüne dönsün, halkın sorunlarıyla ilgilensin.