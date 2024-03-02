Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta yine gündem oldukça yoğundu. Bakan ziyaretlerinden uzman isimlerin açıklamalarına kadar Malatya yoğun bir haftayı daha geride bıraktı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Depremlerden önce devamlı zikredilen Malatya’nın sahibi yok sözü, depremlerden sonra iyice tartışma konusu oldu. Depremlerden bu yana bir yıl geçmesine rağmen vatandaşlar, şehrin içinde bulunduğu durumu ve Malatya’nın sahipsiz olduğunu ifade etmeye devam ediyorlar. Yetkililerin yetersiz çalışmalarından dolayı umutsuzluğa sürüklendiklerini ifade eden vatandaşlar, şehrin sorunlarının çözümü için hızlı adımlar atılması gerektiğini belirtiyorlar.

Malatya’da birçok kesim gibi çiftçilerde zor süreçlerden geçiyorlar. Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, mazottan gübreye, tohumdan ilaca, kayısı ağaçlarını bekleyen tehlikeden çiftçilere verilen desteklere kadar çiftçilerin birçok noktada sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekti. Çiftçilerin artık satamayacakları korkusu işle üretim yapmadığı belirtildi.

Bu hafta önemli bir açıklama da Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’nda geldi. Deprem bölgesi Malatya’da yerinde dönüşüm çalışmasının başlamamasının büyük bir problem olduğunu kaydeden Bülbüloğlu, yerinde dönüşümde Malatya olarak yeterince zaman kaybedildiğini ve ekstradan artık Malatya olarak zaman kaybetmek istemediklerini vurguladı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yerle bir olan Malatya’da, yaralar sarılmaya devam ediyor. Birçok mahallede çalışmalar devam ederken bazı mahallerin unutulması ise tepkilere neden oluyor. Özellikle Yeşilyurt ilçesinde unutulan mahallelerin sayısı her geçen gün su yüzeyine çıkarken, Gündüzbey Mahallesi’nden sonra şimdi de Çırmıktılılar isyan etti. Asrın felaketinden sonra Çırmıktı’da bir çivinin bile çakılmadığını ifade eden vatandaşlar ise, yetkililere seslendiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bu hafta deprem bölgesi Malatya’daydı. Deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesinin en büyük arzuları olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, maliyenin, mali disiplini sağlamak adına sert tedbirler aldığını ancak konu deprem bölgesi olunca kendilerine hiçbir sınırın tanınmadığını belirtti. Konutların bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Malatya’mızda 70 bin kadar hak sahibine vereceğimiz konut var. Bunun büyük bir bölümüne başladık. Önümüzdeki 3 ay içerisinde geriye kalanların da bütün formalitelerini bitirip, ikmal edip başlamış olacağız. Onları da en geç bir sene içerisinde bitirmiş olacağız” dedi.

Malatya’da birçok sorun ve sıkıntı yaşansa da umutlar henüz tükenmiş değil. Hayata geçirilecek yatırımlarla Malatya’nın birçok alanda cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Bu yatırımlardan biri de Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Malatya’nın bir hayvancılık üssü olacağını dile getiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, üreticilerin maliyetlerinin de yüzde 30 civarında düşeceğini tahmin ettiğini kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi’nde A’dan Z’ye her şeyin olacağına dikkat çeken Taneli, küçük aile işletmelerine de çağrıda bulunarak, 3-5-10 tane veya daha fazla hayvanı olan üreticilerin hayvan sayısını 50’ye tamamlayıp, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yer kurmalarını istedi.

Deprem bölgesi Malatya’da şehri adına dünyaya duyuran ve başarıdan başarıya koşan, binlerce hastaya şifa olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), şifa dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kemik iliği nakli merkezi olan TÖTM, 2024 yılında da sayısız başarılara imza atarken, özellikle kemik iliği nakli konusunda dünya, ülke ve bölgede giderek söz sahibi oluyor.

6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılı içerisinde CİMER’e en çok şikayet yapılan il olan Malatya’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER eğitim semineri gerçekleştirildi. CİMER eğitim seminerinde konuşan ve 2023 yılı içerisinde Malatya’dan CİMER’e 283 bin 33 başvuru yapıldığını belirten CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci, CİMER’den memnuniyet istatistiklerini de açıkladı. Demirci, “2023 yılında 5 üzerinden yapılan Malatya ili memnuniyet puanının 2.4 olduğunu görmekteyiz” dedi.

İkiz depremlerin ardından bir yıl geçse de büyüklüğüyle, uğrattığı zarar ve verdiği can kaybıyla insanların hafızasında yer etmeye devam ediyor. Bu depremlerle birlikte yerle bir olan Malatya’da evlerini kaybeden vatandaşlar kente kurulan geçici konteyner merkezlerinde yaşamlarımı idame ettirirken, 6 Şubat’ta yaşadıkları o kıyameti bir türlü unutamıyorlar.

Malatya’da bir hafta daha yoğun gündemler ile geçti. Gelecek hafta yine haftanın gündemini konu edineceğiz.