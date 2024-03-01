Görünen köy kılavuz istemez

Asrın felaketi olarak tabir edilen ikiz depremlerin ardından bir yılı aşkın bir zaman geçti. Ancak bu süre zarfında sadece 6 bin 181 konut sahiplerine teslim edildi. Geçtiğimiz gün Malatya’ya gelerek çarşı merkezindeki çalışma alanında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kalan konutların ise bir yıl içerisinde teslim edildiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden de deprem bölgelerinin bir yıl içinde ayağa kaldırılacağı belirtilmişti ancak nedense Malatya’da bunu göremedik.

Yine seçimler öncesi vaatler veriliyor, depremzedelere konutları teslim edilecek deniliyor oysa ki şu ana kadar teslimi gerçekleştirilen konutların henüz altyapısı tamamlanabilmiş değil. Konteyner kentlerde yaşanan binlerce vatandaş bir umut evlerine kavuşmayı bekliyor.

Geçtiğimiz gün Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki çarşı merkezinde incelemelerde bulunmuş ve deprem konutları ile ilgili açıklamalarda da bulunmuştu.

Malatya’da hak sahiplerine verilmesi gereken 70 bin konut olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Önümüzdeki 3 ay içerisinde geriye kalanların da bütün formalitelerini bitirip ikmal edip başlamış olacağız. Onları da en geç bir sene içerisinde bitirmiş olacağız. Allah izin verirse işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse gelecek senenin başlarından ortasına kadar Malatya'mızdaki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız. Böylelikle konutlarından mahrum, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli, bu depremden daha şiddetli bir deprem gelse bile inşallah gelmez ama ola ki öyle bir şey olsa bile evlerinde huzurla oturabilecekler. Camlardan, kapılardan, pencerelerden kendilerini dışarıya asla atmayacaklar. Kendilerini koruyacak bir alan içerisinde, evlerin içerisinde kalıp depremin geçmesini beklemiş olacaklar. İnşallah hiç kimsenin de burnu kanamayacak” ifadeleri ne yer vermişti.

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak ben değil 3 ay ya da 1 yıl Malatya’nın en az 5 yıl daha kolay kolay ayağa kalkamayacağını düşünüyorum. Herkes gibi tabi ki ben de şehreimizin bir an önce ayağa kalkmasını, hak sahiplerinin evlerine kavuşmasını istiyorum ama görünen köy kılavuz istemez.