Eşya yardımlarına ne oldu?

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde 11 il ciddi bir şekilde etkilendi. Yaşanan acıların yanında geriye kalan insanların çoğunluğunun ise elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Depremlerin ardından birçok vatandaşın evi yıkıldı ve evden çıktıkları gibi dışarıda kaldılar. Can kaybı olmayanların ise en büyük tesellileri bu oldu.

Sonrasında bir yıl içerisinde evlerin yapılacağı ve herkesin evlerine kavuşacağı söylendi. Depremin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti ama sadece Malatya’da 100 binden fazla insan hala konteynerlerde yaşamına devam ediyor. Toplam sayıya bakıldığında çok küçük bir miktarda konutun kura çekimi yapıldı. O da birkaç kez üst üste erteleme sonucunda, zorunluluktan.

Daha sonra yaraların sarılacağı, evleri yıkılan vatandaşlara eşya yardımı yapılacağı söylendi. İnsanlar bir kez daha umutlandı ve bir şeylerin düzeleceğine inandı. Gidip kurumların önünde, bitmek bilmeyen kuyruklarda bekleyerek enkaz altında kalan eşyalarının listesini verdiler. Depremin üzerinden neredeyse 13 ay geçti. Ne oldu o eşya yardımlarına? Kimseden ne bir ses ne bir açıklama.

Sosyal medyada dolaşan ve insanlar tarafından çok fazla mizahı yapılan klişe bir hikâye vardı. Bir gün bir padişah sarayının önünde nöbet tutan askeri ince kıyafetleri ile görmüş ve neden bu soğukta ince kıyafetlerle nöbet tuttuğunu sormuş. Asker de padişaha başka kıyafetinin olmadığını söyleyince padişah askere kalın kıyafetler göndereceğini söylemiş. Sabah olduğunda nöbet tutan askerin donduğunu görmüşler. Yanında yazılı bir not varmış ve notta, “Ben soğuğa alışıktım, beni sizin kalın kıyafet vaadiniz öldürdü” yazıyormuş.

Bu hikâyedeki gibi oldu bir nevi. Zaten vatandaş o kadar şey gördü, o kadar zorluk yaşadı. Kimse o günleri ve o anları hatırlamak dahi istemiyor. Ama verilen vaatler ve tutulmayan sözler bu vatandaşlara daha çok eziyet etmekten başka bir şey değil. Konutların teslimi de eşya yardımı da bu hikâyedeki gibi oldu.