Artık söylemeye gerek görmüyorum hemen hemen her yerde, her köşe başında atılan her adımla birlikte etrafımızı saran reklam ve afiş yığınlarından anlaşılır olduğu bir yerel seçime gidiyoruz. Ancak seçimlere gidilen süreçte Malatya’nın sorun ve sıkıntıları, bir deprem bölgesi olduğunu unutulmamalı.

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin üzerinden bir yılı aşkın bir zaman dilimi geçti ama maalesef etkileri hala gündemde olmaya devam ediyor. Birçok siyasi her konuşmasında birinci gündemlerinin deprem olduğunu ifade etse de aslında herkes koltuk derdinde.

Hemen hemen 30 gün sonra herkes sandık başına gidecek ve vatandaşlık görevini ifa edecek. Bu yıl deprem bölgesinde olduğundan mı bilinmez birçok siyasi parti adaylarına seçime 1.5 ay gibi bir zaman dilimi kala açıkladı.

Açıklamaların ardından ise her taraf bir anda tabela ve reklam afişleri ile dolup taştı. Tanıtım araçları mahalle mahalle seçim müzikleri ile gezmeye başladı. Adaylar ise sokaklara inerek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nedense bir anda her şey unutuldu deprem ikinci plana itildi. Konteynerde kalan vatandaşların sorunları, yerinde dönüşüm ve TOKİ konutlarının çalışmalar bir anda geri planda kaldı. Hani birinci gündem maddesi depremdi, ne oldu da bir anda her şey değişti.

Vatandaş bir kışı konteynerde geçirdi hoş hala daha ne kadar kışı geçireceği de meçhul. Deprem bölgelerinde her ay binlerce konutun teslim edileceği ifade ediliyor ama nedense Malatya’da buna ilişkin bir çalışma görülmüyor.

Geçtiğimiz hafta anahtar teslimi gerçekleştirilen TOKİ konutlarının çevre düzenleme ve alt yapı çalışmaları dahi tamamlanabilmiş değil.

Çarşı merkezinde de durum farklı değil hemen hemen her ay 2-3 bakan geliyor, çeşitli açıklamalar yapılıyor, fotoğraflar paylaşılıyor ama hala elle tutulur bir şey yok. Üst zümrenin gözü seçimlerde iken konteynerde kalan vatandaşın ise gözü kulağı bir önce evine kavuşabilmek.