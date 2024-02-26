Yeni Malatyaspor’da neler oluyor!

Deprem dolayısıyla bir sezon ara verilen Yeni Malatyaspor’da her gün farklı bir gündem oluşuyor.

Takımı borç içerisinde bırakarak istifa eden Adil Gevrek sonrasında ne oldu da tekrardan taraftar derneklerinin bir bölümünün desteği ve katkısı ile Ahmet Yaman yönetimine darbe yapıp, kulübü tekrardan ele geçirmenin naralarını attılar ve bazı yönetime seçilen zatlar tarafından İstanbul dönüşü ortak dostlarımızın olduğu ortamlarda Malatya’ya gittik darbe ile yönetimi ele geçirdik söylemleri ile bir kez daha kendilerini ayakaltı ettiler.

Kongre bitti ve Adil Gevrek dönemine ait tüm borçlar ibra edilerek ve Ahmet Yaman dönemine ait borçlar ibra edilmeyerek bir kez daha samimi olmadıklarını gösterdiler.

Spor kamuoyu ve Adil Gevrek şakşakçıları sonradan ne olduysa Adil Gevrek için takımın bırakılması için bir anlamda yeni bir ihtilal gösterisi içerisine girdiler ve hava alanında aracına yumurta atarak protesto ettiler.

Şimdi soruyorum dün çok istediğiniz Adil Gevrek ile neden ters düştünüz ve neden bırakmasını istediniz, birileri size yeşil ışık mı yaktı?

Eski Taraftar Derneği Başkanının hala sus pus olması ve bir açıklama yapmaması da düşündürücü.

Adil Gevrek’in ilk başarılı gibi gösterildiği dönemlerde bile takımın geleceğinin ipotek altına alındığını ve gelecekte takımın borç batağına düşeceğini defalarca yazan ve yorumlayan biri olarak sadece şuna takılıyorum: 20 milyon Avro oyuncu satışı ile kasasını dolduran ve sonrasında altı yüz milyon borç ile takımın borçlarını ibra eden Adil Gevrek’i tekrardan getirenler tarih sizi hiçbir zaman affetmeyecek.

Bugün yaptığını çıkışı benim de eleştirdiğim dönemde tepki vermiş olsaydınız sonuna kadar haklı olduğunuzu söyler ve yazardım.

Şimdi gelelim saadete. Sezonun başlamasına beş ay gibi zaman var. Hiç bir zaman savunmadığım Adil Gevrek, şu an tek umut onun için mevcut borçların kendi menajerlerine olduğunu var sayarsak borç yarıya inmiştir. Bırakın ve son kez destek olun ve yaptığı girişimlerden umutlu olduğunu söyleyen ve İstanbul’da geniş kapsamlı bir gerçek yapılması için çalışmaların olduğunu düşünürsek ne yapılacak?

Şayet işin içinde çıkılmaz ise tek çıkar nedir söyleyeyim. Takımın tamamen kapatılıp projelerin Efsane Malatyaspor üzerinde yapılması elzem.

Bekleyip görelim ve o yumurtaları şimdilik saklayın sonradan çok lazım olabilir.