Malatya'da deprem gerçeği!

Tarih 2020 Elazığ-Sivrice depremi sonrası, Malatya'da birçok bina yıkıldı. Buna bir örnek verecek olursak, Sivas Caddesi’nde bulunan birçok yerleşim biriminin zarar görmesi ve binaların yıkılması, deprem sonrasında bina sahiplerinin TOKİ ile anlaşıp onların öncülüğünde tekrar ev sahibi olması.

Bir örnek de Hakimbey Apartmanı 2020 Elazığ depremi sonrası hasar aldı. Sonra Az hasarlı rapor verildi, peki sonrasında ne oldu? Bu binalar 6 Şubat depremlerinde komple yıkıldı ve yaklaşık 80 kişi enkaz altında kalarak vefat etti.

Malatya şehrin merkezinde 70'li yıllarda yapılmış, 5-6 katlı binalar var. Bu binalar 2020 Elazığ-Sivrice depremini atlattılar. 6 Şubat depreminde ikincisini atlatamadı malûm çoğu yıkıldı. Şimdi asıl gündemimiz bence orta hasarlı evler olmalı!

Yerel yönetime gelecek olan isimler şehrin merkezinde kentsel dönüşüm yapılmalı. Yoksa, bu orta hasarlı binalar Allah göstermesin başka olası büyük depremle yıkılırsa şehirde kaos olur. Malatya'da çoğu binalar bitişik nizam. Binaların yıkılması durumunda, yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum.

Deprem ve önlem adına çok yazı yazıldı onlardan biride Mehmet Şahin'in yazısı o dönemde bizler gibi düşüncesini yazıya dökmüştü.

Deprem bölgesi olmamız nedeni ile binalar yıkılmaya çok müsait.

Trafik ve park sorunu var olması nedeni ile yeni yapılan yapılarda park olması gerekiyor iken kat sayısına önem vermeyi.

Bizler alışmışız olmayanı yapmak tıpkı bize özgü.

Kaldırımlara arabayı park etmeyi.

Yayaların yol hakkını gasp etmeyi.

Geniş yolu olan caddeleri daraltarak kaldırım yapmayı.

Hani bazen düşünüyorum da şu yerel yönetimler hiç bir şey yapmasalar da şehir biraz daha güzel kalsa.

Deprem için imar çalışması yapılıyor imiş.

Bu çalışma villa kent için arsalar satışa çıkacak ve büyük bir hizmet olacakmış.

Lüks konutları olan mutlu azınlığa hizmet bu şehrin tek amacı değil mi?

Beydağı eteklerinde toplu konut yapıp da kerpiç evler ve yığma binalarda oturanlar için proje olacak hali yok ya.

Depremde evleri yıkılma ihtimali olanlara hizmet değil herhalde.

Belediye binaları var iken yenisini yapmak ya marifet işte öyle.

Beton olsun belediye paraları bir yerlere aksında ne olursa olsun.

Halk dediğin nedir ki seçim esnasında iki vaat ile kandır.

Öyle değil mi?

Sizlerde bir şey isteyecek olsam hiçbir şey yapmayın en büyük hizmet olur bu şehire

Şimdi ne oldu 2020 de belirtildiğimiz konular hakkında bir gelişme oldu mu?

Bunu sizin taktirinize sunuyorum.

Yine Söylemek istiyorum 06 Şubat depreminde 45 Bin Hasar gördü birçoğu yıkıldı, birçoğuna orta hasarlı raporu verildi.

Deprem sonrası yerel yöneticilerin ellini taşın altına koyup, hiç kimseden çekinmeyip Malatya için neyse onu yapması lazım.

2020 depreminde yaşadıklarımızdan ders almadık.

İnşallah 6 Şubat depreminden ders alırız.

Lütfen Malatya için ne yapılacaksa yapılsın deprem sonrası,

Devletin bazı yerleri kamulaştırıp daha sonra ilerisi için güzel bir projeye imza atması lazım...

Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım geleceğimiz için…