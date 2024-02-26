Sorunlar bir türlü çözülmüyor

Depremlerin ardından bir türlü kendisine gelemeyen Malatya’da hala birtakım sorunlar devam ediyor. Bu sorunların niçin çözülemediğini anlayamıyorum.

Depremlerden önce de sıklıkla şikâyetçi olduğumuz kaldırımlara araç park etme problemi depremlerden sonra artarak devam ediyor. 6 Şubat’tan önce otopark sorunu nedeniyle araçlar kaldırımlara bırakılıp, saatler boyu kaldırılmıyordu. Otopark olmadığı için insanlar araçlarını buldukları boş alanlara koyuyorlardı.

Depremlerden sonra da bu problemin devam etmesi gerçekten ister istemez tepki göstermemize neden oluyor. Malatya’da yıkılan binaların boş alanlarını görmeyip, araçlarını kaldırımlara park edenler bu alışkanlıklarından nasıl vazgeçerler bilinmez ama maalesef en çok zoruma giden de ilgililerin buna duyarsız kalması. Vatandaşlar araçlardan dolayı yoldan yürümek zorunda kalıyorlar. Araçların sıklıkla gelip geçtiği bu yollarda kaldırımları kullanmayan birisine bir araç çarpsa bunun sorumlu kim olacak? Görevini yerine getirmeyen ilgililer mi, aracını kaldırıma park eden sürücü mü yoksa kaldırıma araç parkı nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan vatandaş mı? Bu kangrenleşen bir yara oldu ve bu yaranın hiçbir zaman iyileşeceğini düşünmüyorum.

İkinci bir hususta parasını verdiğimiz halde ne yazık ki kullanamadığımız internet sıkıntısı. Depremlerin ardından bir yıl geçmesine rağmen hala Malatya’da internet sıkıntısı olması kafalarda soru işareti bırakıyor. Daha dün Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç bu konuya isyan etti. Ortaç’ın, “Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Vali Bey herkes bu konuda bilgi sahibi. Malatya’da bu sorunun olduğu bazı yerler çözüldü ama kırsal ve bizim taraflarda halen çözüm bekliyoruz. İş yürekten ve gönülde yapılırsa çabuk biter. Türk Telekom istediği an, istediği yere, istediği şekilde çalışabilecek kudrete sahip. He şeye rağmen bu sorun devam ediyorsa, bunu şehri yöneten yöneticilerin düşünmesi lazım” açıklaması sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Bu problemler artık Malatya’da çözülmeli. Hala 6 Şubat’ta kalmamalıyız. Evet 2 büyük deprem geçirdik, yaramız çok ağır, sarılması uzun sürecek ama, küçük problemleri çözerek bir nebze olsun yaramızı pansuman edebiliriz.