Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

TÜİK’in ilçelere göre konut satış istatistiklerine baktığımızda depremden sonra düşüşlerin olduğu görülüyor. Her ne kadar bu düşüşler normal olsa da Doğanşehir’de hiçbir satışın olmaması tabi ki dikkat çekti. Doğanşehir yaşanan felaket sonrasında çok fazla göç alan ilçelerden biriydi.

Dikkat çeken bir diğer olay ise 6 Şubat 2020’de, yani asrın felaketinden tam 3 yıl önce Naci Görür’ün BUSABAH Gazetesi’ne verdiği röportaj oldu. Yapılan röportajda Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür bütün olacaklar konusunda bölgeyi uyarmış. 7 Şubat 2020 yılında BUSABAH Gazetesi bu röportajı manşetten vermiş. Görür felaketten tam tamına 3 yıl önce verdiği röportajda, “Maraş civarında 1513’te deprem olmuş. Şimdi bu kadar önceden olmasına rağmen bu fay suskun” diyerek bölgeyi açık bir şekilde uyarıyor. Burada bir deprem meydana gelebileceğini, ayrıca Malatya Sürgü Fayında da oluşabilecek bir depremin Malatya’ya zararının büyük olabileceğini bildiriyor. Görür’ün, “Yer bilimci olarak uyarıyoruz. Fakat yerel yönetimler ve merkezi yönetim maalesef afet gelmeden pek bir şey yapmıyor. Afet geldikten sonra yara sarmaya başlıyor” ifadeleri ise bugünü özetler nitelikte.

Bu hafta önemli bir açıklama da Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal’dan geldi. Önal Malatya’ya yeni yapılan ve alt yollar ile de birleştirilecek olan Kuzey Çevre Yolu bölgesinin zemininin kötü olduğunu, ileride sık sık sorunların ve çökmelerin oluşabileceğini bildirdi. Burası da ileride yerleşime açılacaktır. Umarım yeni yapılacak olan yerleşimler, buranın zemin özelliklerine göre yapılır.

Yeni Cami’de ise durumlar yine kötü. Malatya’nın simgesi Yeni Cami tarihinde birçok kez yıkıldı. Tarihinin en başında yangında büyük hasar alan Yeni Cami, 6 Şubat depremlerinden sonra da yerle bir oldu. Şimdi Malatya’da üç minaresiyle yıkılmış bir şekilde duran tarihi camide çalışmalar devam ediyor.

Malatya denilince akla kayısı, kayısı denilince akla Malatya geliyor. Yapay zekâ teknolojisine ise en iyi kayısı nerede yetişir sorusu soruluyor. Yapay zekâ ise bu soruya, “Genel olarak, Malatya kayısısı dünya çapında en çok bilinen ve en çok tercih edilen, beğenilen kayısı türüdür” şeklinde cevap veriyor. Bu cevap kayısıyı sahiplenen diğer illeri üzebilir ama yapay zekâ bile kayısıda Malatya’yı işaret ediyor.

Bu hafta içerisinde gündem olan en önemli konulardan bir tanesi de Yeşilyurt ve Gündüzbey’in durumu oldu. 6 Şubat’taki depremlerden ağır hasar alan ilçeler kaderine terk edilmiş gibi görülüyor. Malatya’nın tarihi evlerinin ve yapılarının bulunduğu ilçede ve mahallede her taraf harap olmuş durumda. Çekilen fotoğraflara bakıldığında durumun ciddiyeti daha açık ortaya çıkıyor. Malatyalıların hafta sonunu değerlendirdiği, temiz havası ve suyu ile bilinen bu yerler enkaza dönmüş durumda. Bu durum gerçekten oraların eski halini bilenler için çok üzücü. Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen Çırmıktı diye bilinen Yeşilyurt’ta ve onun güzel tarihi bir mahallesi olan Gündüzbey’de herhangi bir çalışma yapılmış gibi durmuyor.

Son olarak deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya’da da büyük bir heyecan ile beklenen TOKİ evlerinin kura çekimi ve anahtar teslimleri Bakan Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleşti. Teslim edilecek bazı evler ve kurada çıkan hak sahipleri de belirlendi. Adını kura çekiminde gören vatandaşlar ise büyük bir heyecan yaşadı. Bazı vatandaşlar ise binlerce hak sahibinin bulunduğu Malatya’da teslim edilen konut sayısının yeterli olmadığı görüşündeydi.

Malatya’da bir hafta daha yoğun gündemler ile geçti. Gelecek hafta yine haftanın gündemini konu edineceğiz.