Kuşak çatışmaları...

Günümüz dünyası hızlıca değişime uğrarken insanların bu değişime adapte olması bazen sorunlar yaratabiliyor. Özellikle genç yaşların hızlı değiştiği ve bu değişimi topluma yansıtmak istemeleri toplumsal sorunlara sebep olduğu gibi aile içinde de sorun olabiliyor.

Yaşlı ve genç kuşakların hızlı değişen dünyada kutuplaşmaları ve bu kutupların birbirini kabul etmek istememesi giderek büyüyen bir sorun haline gelmiş durumda. Sokakta, evde, okulda neredeyse her yerde bir çatışma söz konusu. Gençlerin yaptığı her şeyi eleştiren veya “Bizim zamanımızda böyle miydi?” diye konuşan bir kuşak karşısında gençler kendilerine uygulanan bu psikolojik baskı ile başa çıkmak için bazen agresif tavırlar sergileyebiliyor. Aslında bu durum yalnızca yaşlı diye tabir edilen topluluk ile sınırlı kalmıyor gençlerin çağdaşlaşma adı altında toplum kurallarına zıt yaşaması veya aşırıya kaçma durumları karşısında toplumda yaşayanlar gibi ev halkı da bazen sorunlar yaşayabiliyor.

Gençler yaptıkları her şey için kendilerini haklı görse de toplum kurallarına uymak yerine kendi arkadaş guruplarının yaşama şeklini topluma enjekte etmek için çabalıyor ve bu durumlar kuşak çatışmalarını ortaya çıkarabiliyor. Bu durum sonunda toplumda örneklerine sıkça rastladığımız gençlerin aileden uzaklaşması tehdidi ortaya çıkıyor ve artık aile çocuk aileden uzaklaşmasın diye artık çatışmanın kaybeden tarafı olarak çocuğun taptıklarına kayıtsız kalmasa da içine atıp izlemekle yetiniyor.

Otobüste yer bekleyen amcalar, teyzeler ve onlarla göz göze gelmemek için telefona dikkat kesilen gençleri görüyoruz veya sırf gençlerle muhabbet edip onlarla laf dalaşına girmeye çalışan yaşlı guruplar mevcut toplumda asıl çatışma zihinlerdeki art niyette diyebilirim. Gençler taşlılardan bir şeyler öğrenmeye çalışsa, yaşlılarımız da gençlerin yenidünyaya ayak uydurmak için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlasa bir sorunumuz kalmayacak.

Tüm bu yazdıklarım normal şartlar altında olabilecek şeyler ancak yaşlı ve genç guruplarımızın karşı taraftan bir şeyler almak için dinlemesi, izlemesi gerektiğini kabullenmesi gerekiyor. Empati kavramını kullanmak, uygulamak ve buna göre yalamak eminim bu tür çatışmaları evde, okulda, sokakta en az seviyeye indirecektir.

Son olarak saygı zoraki değilde kazanılması gereken bir duygu ancak zorla kazandırılmaya çalışılırsa ortaya beklentilerin oluşmadığı, çatışmaların şiddetlendiği bir ortam oluşur. Aynı şekilde Sevgi de aynı şekilde karşılıklı olan bu iki kavramın uygulama süreci ne kadar sağlıklı ise genç ve yaşlı gurupların iletişimi o kadar sağlıklı olur.

Sevgi ve saygıyla.