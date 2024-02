Sandıkların  şifreleri kimde

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala seçime girecek olan siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına verdiler. Uzun geçen aday maratonundan sonra gündeme gelen belediye meclis üyelikleri listeleri…

Belediye başkan adayı konusunda siyasi partiler tüm kriterleri göz önünde bulundurarak en iyi aday ile seçime hazırlandıklarını beyan ettiler. En iyi aday mı, yoksa en iyi aday değil mi bunu sandık bize söyleyecek.

Nihayetinde seçime girecek olan her partinin bir başkan adayı var. Aday kim olacak tartışmaları tazeliğini korurken en az aday kadar ve hatta ondan daha önemli olan belediye meclis üyeleri listeleri tartışma konusu oldu.

Malatya’nın 13 ilçesinde siyasi partiler, belediye meclis üyeleri aday listelerini seçim kurullarına teslim etmiş durumdalar. Belediye meclis üyelerinin bazı niteliklere sahip olması gerekir. Belediye meclis üyeleri belediye başkanı ile halk arasında köprü vazifesi görmelidirler. Bu köprü kurulamasa istendik sonuç elde edilemeyebilir.

Başkan adayının ise her biri kendi mahallerinde uç beyi konumun da olan belediye meclis üyelerini itina ile seçmesi lazım. Halk derdini ilk muhatap olarak onlara aktarmak ister. Başarılı her başkanın mutlaka her biri kendi alanında mükemmel meclis üyeleri vardır. Başarı ekip işidir.

Ekip ruhuna sahip olamayan teşkilatlar, kurumlar, örgütler ve başkanlar varlıklarını sürdüremezler. Her gelen gider mukabilinde.

Malatya da 13 ilçenin ve her bir partinin belediye meclis üyeleri aday listelerine baktığımızda birkaç istisna hariç memnun olmak zor.

Evvela belediye meclis üyesi adaylarında olması gereken vasıf ve nitelikleri bilmek gerek.

İletişim becerisi,

Halkla ilişkiler,

Eğitim düzeyi,

Yaş aralıkları,

Demografik eşitlik,

Samimiyeti,

Duruşu,

Güvenilirliği,

Vefası,

Yeterliliği,

Deneyim, tecrübe ve bilgisi,

Ehliyet ve liyakati,

Meslek grubu,

En önemlisi “hayır” diyebilişi…

Siyasi partiler ve belediye başkan adayları belediye meclis üyeleri aday listelerini hazırlarken yukarıda sayılan tüm kriterleri değerlendirmek zorundalar. Aksi halde 31 Mart akşamı yol kazası yaşayabilirler.

Malatya 2 merkez ilçe ve 11 dış ilçe olarak seçim maratonuna hazırlanmaktadır.

2 Merkez ilçe ve kendi ilçem olan Doğanşehir dışındaki ilçeler ile ilgili başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayları hakkında pek fikir sahibi değilim. Fikir belirtebilecek yeterli bilgiye sahip değilim. Belki başkan adayları konusunda fikir belirtebilirim ama meclis üyesi adayları ile bir bütün olduğundan o konuya girmeyeceğim. Lakin şunu belirtebilirim.

Pütürge, Doğanyol ve Yazıhan belediye başkanları başarılı bir 5 yıllık dönem geçirdiler.

Genel taslak olarak listelere baktığımızda bazı ufak dokunuşlar hariç adaylar ve ilçe başkanları hukukları çerçevesinde bir liste hazırlamışlar. Meslek grubu dağılımları adaletsiz, kadın isimlerin yetersizliği, göze çarpan en büyük eksiklik eğitim ve meslek grubunda kendini gösteriyor. Birkaç kişi hariç mimar, mühendis ve şehir planlamacısı yok.

Depremle “Asrın Felaketi”ni yaşayan Malatya’nın yeniden; imarı, inşası ve ihyası için nitelikli bireylerin iş başında olması kaçınılmaz bir durumdur. 31 Mart bir yerel seçim olduğundan ideolojik saplantıları da bir tarafa bırakmak gerek.

Belediye meclis komisyonlarına göre meslek grubu dağılımları olmasa şehrin kendine gelmesi hayal olacaktır. En önemlisi imar komisyonudur. Acaba kaç belediyenin imar komisyonunda nitelikli üye olacak.

Her komisyonun kendine has nitelikli insanlara ihtiyacı vardır. Malatya Büyükşehir meclis üyeliğine seçilebilecek isimlere baktığımızda tam bir hayal kırıklığı mevcut.

Bazı ilçelerde başkan adayları kendilerini halk üstü ve parti üstü görüyorlar. “ister oy verin, ister oy vermeyin, benim ihtiyacım yok sizin ihtiyacınız var, zaten ben istemedim bana mecbur kaldılar” mesajı ve dili kendi içinde çok problemli bir durumdur.

Meclis üyeleri listelerine baktığımızda bazı ilçeler tam bir fiyasko. Meslek grubu dağılımı, eğitim düzeyleri, partilerine olan duruşları, oy potansiyelleri… Nerden bakarsan tutarsızlık.

Malatya’nın 2 Merkez ilçe belediye meclis üyeleri aday listelerine baktığımızda oradan da meslek grubu dağılımları yetersiz olsa da ince bir mühendislik yaptıkları muhakkak. Özellikle Yeşilyurt ilçesini bu konuda başta Ramazan Yaylacı’yı taktir etmek gerekir.

Eğrisi doğrusu ile kazasız, belasız ve en önemlisi afetsiz bir seçim geçirmemiz temennisi ile herkese başarılar dilerim. 31 Mart 2024 akşamı sandıkların dili bize her şeyi aşikâr edecektir.

31 Mart 2024 akşamının şifresi meclis üyesi adayları ve halkta bunu herkes iyi bilmeli.

Kalın sağlıcakla...