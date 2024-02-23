TOKİ ve yerinde dönüşüm

Geçtiğimiz hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Malatya’da yapımı tamamlanan deprem konutları kura yönetimi ile hak sahiplerine teslim edildi. Ancak…

6 Şubat tarihli depremlerin ardından yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi. Ancak Seyran Mahallesi bu kura çekimine dahil edilmedi. Konu ile ilgili yetkililerin kendilerine bir açıklama dahi yapamadığını belirten mahalle muhtarı Zihni Dönmez gerçekleştirilen kura çekiminin adaletli olmadığını savunmuştu.

Malatyalı çoğu vatandaşta hemen hemen aynı fikirde kura çekimlerine hile karıştırıldığını ifade edenler söz konusu.

Kura çekimi ile birlikte yaklaşık 6 bin 181 konutun anahtar teslimi gerçekleştirilse de teslim edilen konutların çoğu henüz kullanıma uygun değil. Çoğunun daha elektrik ve su gibi altyapı çalışmaları tamamlanabilmiş değil.

Çoğu kişi kurada adı çıkmadığı için üzülse de adı çıkanlarda daha önümüzdeki 1-2 ay kadar sürede evine taşınamayacak gibi gözüküyor.

Deprem konutları teslim edilse de hala yerinde dönüşümle ilgili ses seda yok. Verilen hibe ve kredi desteklerinin maliyetleri karşılamaması nedeni ile şimdiler ne vatandaşlar ne de müteahhitler yerinde dönüşüme sıcak bakmıyor.

Öyle ki inşaat malzemelerine her geçen gün fahiş fiyatlarda gelen zamlar ve işçi krizi yerinde dönüşümün Malatya’da kolay kolay işlerlik kazanamayacağını gösteriyor. Zaten vatandaşın ümidi de günden güne tükeniyor.

İlk zamanlar doğduğu, büyüdüğü mahalleyi terk etmek istemeyenler şimdilerde sürecin uzaması ile birlikte yerinde dönüşümden vazgeçmeye başladılar. Yerinde dönüşümde ısrarcı olanlar ise müteahhitlere güvenmeyerek bu dönüşümün T OKİ tarafından yapılmasını istiyorlar. Müteahhide borçlanmaktansa TOKİ’ye borçlanmayı tercih eden vatandaşların bu talebinin ise TOKİ tarafından nasıl karşılanacağı ise bilinmiyor.