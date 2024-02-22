Murphy Kanunları işliyor

Hayatımızın her anında, her adımımızda, bazen gülümseten bazen de başımızı ağrıtan olaylarla karşılaşırız. İşte tam da bu noktada, Murphy Kanunları devreye giriyor ve hayatın karmaşıklığını, beklenmedik durumların kaçınılmazlığını bize hatırlatıyor. Peki, nedir bu Murphy Kanunları?

Murphy Kanunlarının en önemlisi ve en çok bilineni genellikle olayların kötüye gitme olasılığı varsa bu olayın kötüye gideceğini ifade eden fikirdir. Amerikalı mühendis Edward Murphy tarafından ortaya atılan fikirler her ne kadar karamsar görünse de bir o kadar da gerçekliği bulunuyor ve ortaya çıkan kötü olayları daha kolay atlatmamıza yarıyor.

Fikrin temelinde "Eğer bir şey yanlış gidecekse, yanlış gidecektir" yaklaşımı bulunuyor ve günlük hayatta da pek çok komik örneği yaşanıyor. Bu kanunlar, sadece komik bir yaklaşım değil, aynı zamanda insan doğasının ve yaşamın karmaşıklığının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ne kadar dikkatli olursak olalım, bazen beklenmedik şeyler olur ve işler yolunda gitmez. Bu noktada insana teselli verecek şey Murphy Kanunlarıdır.

Murphy Kanunları, aslında bize günlük yaşama mizahi olarak bakmaya da teşvik ederek beklenmedik durumlarla başa çıkma yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olur. Birkaç örnek ile bu durum daha iyi anlatılabilir.

Hepimizin “Umarım bir tanıdıkla karşılaşmam” dediği anlar olmuştur ve bunu dedikten sonra mutlaka bir tanıdık ile karşılaşırız. Bir diğer örnek ise uzaktan gördüğümüz otobüse yetişemeyeceğimizi düşünerek koşma gereği bile duymayız ama otobüs durakta beklemeye devam eder. Biraz daha yaklaştıkça yetişeceğinizi düşünerek koşmaya başlarsınız ve otobüs hareket eder.

Acele ile binaya girdiğinizde asansör her zaman en üst kattadır ya da şemsiyenizi yanınıza almadığınız tek gün yağmur yağar. Bu ve bunun gibi örnekler sürdükçe sürer ve bu terslikler Murphy Kanunlarını oluşturur.