Hani kardeş idik!

Sözü eğip bükmeden dümdük söylemek varken, gevelemek bazen insanları çekilmez kılar ve okuma heyecanları kalmaz.

Evet, seçimden seçime adayların alanları gezdiklerini, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmadıklarına şahitlik ettik, ediyoruz.

Her seçim yaklaştığında aday olmak isteyenler kendilerini tanıtma yollarını kendilerine göre belirlerler, belirledikleri yöntemlere göre bir adım önde olmayı arzularlar. Bu hamle bazen netice verir bazen çeşitli ayak oyunları ve entrikalarla engellenir.

Adaylar kendilerini tanıtırlarken kanaatimce çok rol yapmamalılar. Dün nasıl davranıyorlarsa bugünde öyle davranırlarsa daha samimi olurlar.

Halka gelince adaylarda bazı özellikler ararlar buna mukabil kendilerince bazı sorulara cevap ararlar.

Projelerin nedir?

Eski başkan veya vekillerden farkın nedir?

Seni farklı kılan nedir?

Çocuğumu işe alırsan!

Gibi talepler…

Söz konusu belediye başkanlığı ise;

Yol, altyapı, su, ulaşım hizmetleri talepleri sıralanır gider.

Mesele Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri ise, Kuşak yolları, hızlı tren, şehrin dokusu ve yine iş başvuruları alır başını gider. Vatandaş bu taleplerini sıralarken taraftarı olduğu siyasi partiden bağımsız yapmıyor.

Konu bu mu? Hayır, herhalde yine dümdük söyleyemedik…

Asıl mesele bizdeki iletişim ve dil problemleri bu zaman zaman etnik ötekileştirmeye kadar gidiyor. Gitmeli mi, asla!

Gidiyor mu, vallahi gidiyor.

Sıcak gündem yerel seçimler olduğu için oradan yol gidelim.

Bugün aday listeleri verilmiş durumda.

Bizi 5 yıl yönetmeye talip olan kadrolara talip olanlar belli.

Son söz 31 Mart 2024 akşamında.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ve merkez ilçe belediye başkan adayları değil yapay zeka ile ne ile belirlenmiş olurlarsa olsunlar en isabetli adaylardır. Yolları açık olsun.

Sahada bazı adaylar kendilerini üstten indirmeci, vazgeçilmez ve çaresizliğin son fotoğrafı olarak görmeleri gelecek adına umut vermiyor. Ben olmasaydım haliniz harap, vaziyetiniz tarifsiz olacaktı.

Aslında ben talip değildim (ki öyle) ama “sana ihtiyacımız var sensiz zor dediler bende geldim”, modunda…

“Ben buyum değişmem tavrım duruşum net” havasında.

“Seçilmezsem umurumda olmaz, gider işime bakarım.”

“Aslında benim hedefim belediye başkanlığı değil ben büyük oynuyorum hedefimde vekillik var burası benim için bir basamak.”

Buraya kadar olanlar ego ve iletişim problemi…

Asıl sorun güven mevzuunda kendini gösteriyor.

Bir sır veya söz sende kaldığı sürece o sır ve söz senin esirin olur. Diline dolandığı an sen o sırın ve sözün esiri olursun. Hep sana ayak bağı olur. Kurtulamazsın seni yer bitirir.

Hele hele aday halk tarafından hiç bilinmiyor söylemlerine karşı geliştirilmeye çalışan dil sorunlu ve tedavi edilemez bir hal alıyor. En üzücü olanı “senin hakkında şöyle diyorlar, öbürüne senin hakkında böyle diyorlar” asla tedavi edilemeyecek bir hastalıktır. Bu hal toplumu zehirler, çekilmez kılar.

Hele hele etnik köken üzerinden önyargılar hem bireyi hem toplumu gerer.

Her aday ve her siyasi parti bu ülkenin asli unsuru olan vatandaşlardan oy isteme hakkına sahiptir. Lakin hiçbir aday hiçbirini etnik köken üzerinden etiketleyemez.

Sayın Cumhurbaşkanım ve en büyük yetkililer lütfen bunun önünü kesin ve engel olun.

Bu büyük bir vebaldir. Yetkililer için...

Bu ülkeyi canından çok seven, canını seve seve vermeye hazır olan farklı etnik kökenli vatandaşlara etiket vurmakta ne ola kekolar!

Hani kardeştik, hani beraber yol yürüyecektik ne oldu dostum?

Bu mu, kardeşlik, bu mu yol arkadaşlığı, bu mu vatan millet, bayrak sevdası! Gerçek ötekileşmek isteyenlerin Allah belasını versin ama Allah senin gibilerinin de belasını versin!

Bütün renklerimizle, motiflerimizle biz Anadoluyuz kıymetli kardeşim!

Bu ülke sizin gibilerinin ve hainlerin yüzünden iflah olmuyor. Hep takoz oluyorsunuz.

O problemli diline sahip çıkman gerek!

Hele ayak oyunlarınıza ve cambazlıklarınıza daha gelmedik.

Her bıyıklıyı baba, her sarıklıyı hoca sanırsan her farklı lisan ile konuşanı terörist ilan edersen…

Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin.