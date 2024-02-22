Eğer müjde verilecekse…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya’ya geldi ve Malatya’da açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları bildiğimiz şeylerden farksızdı aslında. Bu açıklamaları Malatya’da kime sorsan hemen söylerdi.

Bizler Bakanımızdan yerinde dönüşümle, orta hasarlı binaların akıbetinin ne olacağıyla ilgili açıklamalar beklerdik. Hala insanlar orta hasarlı binalarına giremiyor. Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı diye bekleyenler var. Bu insanlar çaresiz bir şekilde, belirsiz olan ilerilerini göremiyorlar.

Hele de şu yerinde dönüşüm meselesi. Gerçekten bir yılan hikâyesine dönüştü. Nerelerde yerinde dönüşüm olacağı, hangi alanların rezerv alanı ilan edileceğini vatandaşlar bekliyor. Özellikle imar konusu ile ruhsat problemi başını almış gidiyor. Bu başlı başına bir sorun haline geldi.

AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan bir açıklamasında belediyelerin sorumluluk almak istemediğini, yeniden seçilmeyen belediye başkanlarının ise bu konuyla ilgili risk almak istemediklerini söyledi. Sayın Vekile ben sonuna kadar katılıyorum, çünkü müteahhitler de aynı konudan yakınıyorlar. Sayın Bakanımızın bu sorunlar üzerinde açıklama yapmasını beklerdim.

Sayın Bakanımızı 2 şey üzerinde durdu ve bu konuları da müjde niteliğinde verdi. Birincisi TYP’yle ilgiliydi. Bakanımız, “Toplum Yararına Programları (TYP) derhal hayata geçirdik. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75 Malatya’da toplam 6 bin 686 kişiyi TYP’den faydalandırdık. Bu kapsamda 13 milyar 749 milyon lira ödeme gerçekleştirdik” dedi. Evet, çok güzel bir destek yapılmış, bunu kimse inkâr edemez. Ancak 6-9 ay süreyle çalışan vatandaşlarımıza bunun çok da bir faydası olmayacak. Evi yıkılan, iyice mağdur olan vatandaşlarımıza bunun ne kadar fayda sağlayacağını gerçekten bilmiyorum. Eğer gerçekten bir müjde verilmesi gerekiyorsa, sizlere akıl vermek hiç haddim değil, evi barkı yıkılan vatandaşlarımıza kredi desteği yerine hibe desteklerini artırarak yapabilirsiniz. Şu enflasyonun, giderek artan akaryakıt fiyatlarının, gıda, giyim, kira fiyatlarının artmasına engel olun kimsenin sizden başka bir şey isteyeceğini düşünmüyorum.

Öte yandan bakanımız “Deprem’den önce Malatya’da çalışan sayısı 124 bin 882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş; 62 bin 685’e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını bir yıl içinde 62 binden 109 bine kadar çıkardık. Yani depremden önceki çalışan sayısını neredeyse yakalamış bulunmaktayız. Kısa bir süre içinde çalışan sayısı bakımından inşallah deprem öncesi dönemi yakalayacağız ve hatta üzerine çıkacağız” sözlerine yer verdi. Bu da güzel bir gelişme. Umarım insanlarımız şehirlerine tekrar döner, hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler.