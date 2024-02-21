Besin takviyesi gerekli mi?

Son zamanlarda, besin takviyelerine ve vitaminlere ilginin yoğun olduğu görülmektedir. Çoğu kişi çeşitli besin takviyeleri içeren vitamin, mineraller, bitkisel takviyeler ve protein tozu içeren bu ürünleri kullanmakta.

Peki, besin takviyelerine bu kadar ilgi niye?

Birçok insan takviye besinlerin sağlığa fayda sağladığına, hastalıklardan koruduğuna ve en kötüsü de zararlı olmadığına inanmaktadır. Ancak, bu tür ürünleri destekleyecek yeterli bilimsel veri yoktur ve tüketiciler doktor kontrolü dışında kullanılan takviye ürünlerin ilaçla etkileşimlerinden veya diğer potansiyel risklerinden haberdar değillerdir.

Sağlığımıza faydalı olduğunu düşündüğümüz besin takviyelerini kullanmak yerine dengeli ve düzenli beslenerek vücudumuzun ihtiyacı olan desteği alabiliriz. Unutmayın ki, aldığımız besin takviyeleri gerçek besinlerin yerini tutamaz. Taze meyve ve sebze gibi besin maddelerinin vücudumuza sunduğu faydalı ve koruyucu etkiyi takviye besinlerde, vitamin ve mineral takviyelerinde bulamak zor.

Sağlığınıza fayda sağlayacağını düşünürken fazla miktarda aldığınız besin takviyeleri, hücresel toksisite (zehirlilik) veya diğer besinlerin emiliminin azalması gibi bazı problemlere yol açabilir. Bununla birlikte, özellikle tedavi dönemlerinde almakta olduğunuz tedavilerle etkileşime geçerek yan etkilerini azaltabilecekleri gibi yan etkileri arttırması da mümkündür. Bu da, hastalığınız için çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Vücudumuza faydası dokunsun diye aldığımız takviye ürünler, doğal olarak oluşan koruma hareketini engelleyebilir. Bu nedenle, daha fazla besin takviyesi alarak daha iyi olacağınızı düşünmemeniz gerekir.

Besin takviyesi almak ne zaman anlamlıdır?

Çoğumuz bol miktarda sebze ve meyve tüketerek dengeli beslenirken, bazı kişiler besin takviyelerinden fayda sağlayabilir.

-Besin alerjisi gibi sağlık durumu bazı besinleri tüketmeye elverişli olmayan veya bazı besinlerin emilimini engelleyen karaciğer veya gastrointestinal hastalıkları olan kişiler

-Günde 1,500 kalorinin altında alabilen kaloriden kısıtlı diyeti olan kişiler

-Hamile olan veya hamilelik planlayan kadınlar için gebeliğe özgü bazı vitaminler

-Güneş ışığına fazla maruz kalmamış ve D vitamini eksikliği olan kişiler

-B12 vitamininin emilimi yaş ilerledikçe azaldığı için ihtiyacı olduğu tespit edilen 50 yaş üstü kişiler

Yeterli ve dengeli beslenmek, genel sağlık durumunuz için daha uzun vadede fayda sağlayacak “sihirli bir ilaç” gibidir. Ölçülü ve çeşitli beslenmek bize ihtiyacımız olan besinleri sağlayacaktır.