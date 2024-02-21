Eğitim ve ceza

Eğitimde ceza yerine BEDEL ÖDEME ya da YAPTIRIM UYGULAMA gibi kavramların kullanılması bazen çok daha etkili oluyor.

Ama çoğumuz ceza kelimesini kullanıyoruz. “Cezalısın bugün dışarı çıkamazsın ya da bu hafta cezalısın harçlığını kesiyorum” diye sürekli kullanıyoruz.

Cezalar, çocuğun canını fiziksel olarak yakmayacak, çocuğun yaşına uygun ve bir çeşit bedel ödeme olarak kabul edilebilecek şeylerdir.

Çocuğun bir kez daha aynı şeyi yaptığında aynı yaptırımla karşılaşacağı durumlardır. Bedel ödeme çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun olmalı.

Bedel ödeme fiziksel acı olmamalı, suça uygun ceza olmalı. Çocuk önce uyarılmalı. “Seni uyarıyorum bunu bir daha yaparsan sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın.” demeli...

Cezanın nedeni çocuğa mutlaka anlatılmalı. Çocuğa verilecek cezalar sözel cezalar, korkutma, tehdit etme, küçümseme, bağırma, beddua, aşağılama gibi olmamalı, yaşına uygun uyarıcı şeyler olmalı...

Benim kızların küçükken kavga ettiklerinde onları odalarına gönderirdim “düşünün ve öyle çıkın odadan” dediğim de 5 dakika geçmeden odada bir oyuna daldıklarını ve kavgayı unuttuklarını görürdüm.

Çocuklar çabuk unutur. Kin tutmazlar. Onların hayatlarını etkileyecek, onları yıpratacak cezalar olmamalı. Bazı cezalar, bir ömür boyu etkisini gösteriyor.

Anne baba sözü dinlemeyen çocuğa ne yapmalı? Çocuğa anne baba tutarlı davranmalı, engeller koymak yerine seçenek sunun çocuklarınıza. Yeni seçenekler sunarak onu yönlendirmek her zaman “hayır, asla, olmaz” gibi sözlerden daha etkilidir. Çocuğun uyumunu arttırır.

Eleştirmeyin, hatlarını yüzüne vurmayın...

Annelerine hakaret eden çocuklar var, onunla doğru iletişim kurarak hissettiklerini ve düşündüklerini paylaşmasına fırsat vermek bu tür davranışları önleyebilir. Bu tür davranışlarda çocuğu anlamaya çalışın, çok zor biliyorum ama çözümü bu...

Duygusal destek olun onu çok sevdiğinizi ve bu davranışından dolayı kalbinizin kırıldığını anlatmalısınız.

Sınırlarını belirleyin... Ailenizin belli kuralları olduğunu bu kurallardan biride anne babaya saygı… Bu konuda taviz verilmemeli. Gerekiyorsa psikolojik destek alınmalı...

Anne babanın tutumu aynı olmalı. Çocuk yetiştirirken en önemli kural, anne babanın tutumu aynı olmalı.

Sevgiyle...