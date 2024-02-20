Ne oluyor Malatya?

“Sahipsiz” dedik, birileri rahatsız oldu. “Hiçbir şey yapılmamış” dedik tepki gösterenler oldu. Maalesef her dönem tetikçi, yalaka ve menfaatçi insanlardan kurtulmanız mümkün değil. On iki ay geçti, bırakın depremin yaralarının sarılmasını, ortada pansuman dahi edilmeyen bir Malatya var. Uzakta olan fazla görmeyebilir, ancak içinde yaşayan ve ilk günden beri memleketini terk etmeyenler daha iyi bilir. Bugün bakıldığında depremde en fazla yıkımın olduğu ikinci il olmamıza rağmen Cumhurbaşkanımız Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a gitti. Malatya yine unutuldu ve yine sahipsiz kaldı.

Depremde enkazda kalan ve bir süredir il dışında olan biri olarak Malatya’yı terk etmeyen ve sonuna kadar olumsuz şartlara rağmen Malatya’da kalanlara selam olsun. Ancak şehri terk edip mangalda kül bırakmayanlar hala suskun ve beklenti içerisinde olduklarından sesleri ve sedaları çıkmıyor. Şahsımı tanıyanlar bilir. Safımı da çok iyi bilirler, fakat Malatya’yı yok sayanları sonuna kadar ben de yok sayarım.

Öyle bir, iki bakan ve bakan yardımcısı göndererek göz boyamanın bir anlamı yok. Biz Malatya halkı olarak yıllardır iktidara en fazla sahip çıkan ve en fazla oy veren bir memleketiz. Bunun karşılığı bu olmasa gerek. Sadece şunu söylerim: Yetkili ve etkili vekilimiz olsa bugün bu kadar dışlanan ve sahipsiz bırakılan bir Malatya olmazdık. Anlamış değilim, bu neyin kafası? MHP Milletvekili Saffet Sancaklı haklı veya haksız bir tavır ortaya koydu, partiden istifa etmesi istendi ve o da gerekeni yaptı.

Siz iktidar vekilleri, şayet sizin sözünüz para etmiyor, sizi yok sayıyorlarsa bir tavır sergileyin ve Malatya vekili duruşunuzu ortaya koyun!