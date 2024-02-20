CHP'den istifalar

Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olmuştu.

Ankara’da, Bilkent Otel bahçesinde Önder Sav’ın kızının düğündeydik.

Müthiş bir yoğunluk vardı.

Ansızın bir yağmur bastırdı, her şey karman çorban oldu.

Ne çimenlerin üzerinde keman, viyolonsel çalan müzisyenler, ne çaldıkları klasik müzik, ne eski bakanlık, ne milletvekilliği, hatta ne CHP Genel Başkanlığı kalmıştı…

Her ünvan silindi, herkes eşitlendi, sıradan insan oldu, tufandan kaçtı bulduğu duldaya attı kendini.

Ben de bir çardağın içine daldım.

Kılıçdaroğlu da oradaydı.

Etrafında da Önder Sav kadrosu.

Hepsi tanınmış kişiler.

Bir ara, elimle yer açarak,

-Bırakın biraz da biz konuşalım Genel Başkanımızla dedim, Kılıçdaroğlu’na kendimi tanıttım.

-Malatya nasıl? dedi…

-Muhalefetle iktidar arasında bir denge kurulmuş böyle gidiyor.

Ama bu denge suni.

Eğer çok çalışırsak, halka projelerimizle kendimizi anlatırsak bu denge lehimize bozulabilir dedim.

Çok dikkatle dinledi.

Kılıçdaroğlu’nda gördüğüm, konuşmaktan ziyade dinlemesiydi.

Bir ara baktım Gürsel Tekin, merdivenin başında, adeta kapının dışında, bir köşeye büzüşmüş, tek başına, evet tek başına oturuyor.

Kendimce acıdım, yanına gittim. Evet, yanına gittim, ilgi, yakınlık gösterdim!

Birkaç ay sonra, bir Olağanüstü Kurultay oldu.

Ben Kurultay Delegesiydim.

Sonra, sonuçlarından öğrendik ki bu Kurultay kaset kumpası planına uygun kadroları PM’ye, oradan MYK’ya taşıma kurultayıymış.

Bir başka yönüyle de, Önder Sav ve arkadaşlarının tasfiye edildiği Kurultay.

Arena Spor Salonunun bir yerinden, Sezgin Tanrıkulu’nun bana seslenerek,

-Başkanım buraya oturabilir miyim? dediği, benim de,

-Oturabilirsin başkanım, oturabilirsin diye cevapladığım Kurultay.

Baktım Önder Sav, salonun alt basamaklarına yakın bir yerde, birkaç kişiyle oturuyor.

Bu sefer de, Önder Sav’a acıdım, ilgi, sevgi, saygı göstermek için yanına gittim konuştum.

Milletvekili aday adayı olarak CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’la görüştüm. Güzel geçen konuşma sonunda,

-Gürsel Tekin’le görüş dedi.

Kurultay öncesinde, çardakta, merdivenin başında, adeta kapının dışında oturan Gürsel Tekin şimdi İkinci Adam olarak partinin başında oturuyordu.

Süheyl Batum da,

-Bana anlatma, benim elimde bir şey yok, asıl adam Gürsel Tekin ona anlat demek istemişti her halde.

Kapısının önü çok kalabalıktı, gitmedim.

Listeler belli olduktan sonraki günlerde Gürsel Tekin Malatya’ya gelmişti.

Paşaköşkü’ndeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada yanlışlıkla, Neron’nun diyeceğine, “Hitler’in yaktığı Roma’ demişti.

Dilek’te, birinci sıradaki adayımız, ben tanıştırırken,

-Malatya Baro Başkanıydı. Aday adayı oldu deyince, ben,

-Aday adayı oldum ama harcandım! dedim. Hiç beklemiyordu ki, yüzünün şekli değişti birden.

Akşam gittiği bir düğünde,

-Selahattin Sarıoğlu’na haksızlık yaptık dediği düğün sahibi tarafından bana söylendi.

Şimdi benim gibi o da CHP’den istifa etti.

Akşam televizyonda CHP’yi savunurken, ertesi gün CHP’den istifa etti.

Ama benim ayrılma gerekçemle, Gürsel Tekin ve onun gibi CHP’den ayrılan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’ın vd. ayrılma gerekçesi bir değil.

Ben CHP’den, onlar gibi aday yapılmadığım için değil, CHP’nin milli, manevi, Atatürkçü vasfı kalmadığı için ayrıldım.

Onlar, koltuk verilmediği için ayrıldılar, ben koltuğumu bırakarak ayrıldım.

Bir önemli farkımız daha var, o da Ak Partiye geçmem.

Er TV’deki programında, Hülya Kaya bana, Ak Parti’ye geçecek misiniz? diye sorduğunda ona, bütün samimiyetimle,

-Ben, duvarlarında Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün fotoğrafları asılı evde doğdum, büyüdüm. Geçmem dedim.

2018 Seçimleri için aday adaylığı başvurularının yapıldığı sıralarda Cuma namazından çıktığımda, Av. Özcan Çetin’le karşılaştım. O,

-Adaylık başvurusunda bulundunuz mu dedi.

-Hayır. Ben hakkımı vatanıma, milletime bağışladım dedim.

Aynı, gün Ak Parti aday adaylarını aradım ‘hayırlı olsun’ dedim.

Akşam da, kendime en yakın gördüğüm Ak Parti’ye geçme ve adaylık başvurusunda bulunma kararı verdim.

Hepsi bu.