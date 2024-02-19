Malatya okul sporlarında başarılı

Bu aralar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonlarında ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Hangi spor salonuna gitsek bir müsabaka bir hareketlilik.

Okul sporlarında sadece bu hafta 7 ayrı branşta okullar arası maçlar vardı. Yeşiltepe 3 nolu sahada Okullararası Futbol Müsabakaları yine Yeşiltepe Spor Salonunda Okullar Futsal İl birinciliği devam ederken Yakınca Spor Salonunda Okullararası Dart İl Birinciliği akabinde Floor Curling İl Birinciliği, Yeşilyurt Yakınca Yüzme Havuzunda Okul Sporları Yüzme İl Birinciliği, Yeşilsaha Tenis Kortlarında Tenis İl Birinciliği, Merkez Spor Salonunda Basketbol Okullararası İl Birinciliği müsabakaları kıyasıya devam ediyor.

KİCK BOKS TA BAŞARI

Bu arada Okulsporları Kick Boksta iller arası grup müsabakalarında ilimiz sporcuları Malatya’ya madalyalar ile döndüler.

8 - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Mersin'de yapılan Okullararası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda sporcularımızdan Özel Bilge yurt Anadolu Lisesinden Selimhan Kibar Kicklight üçüncü, Yunus Emre Mesleki teknik Anadolu lisesinden Şerifullah Niyazi Kicklight Üçüncü, Yunus Kenan Anadolu Lisesi Mehmet Arda Aydın PointFight ikinci, Ömer Faruk Yılmaz Gençler B 89 kg birinci, Muhammed Emre Yılmaz Gençler A 69 kg üçüncü oldu.

VOLEYBOLDA GRUP 1’İNCİSİYİZ

Ayrıca zor şartlarda çalışmalarını gerçekleştiren Şehit Miraç Gürhan Ortaokulu Voleybol Yıldız Takımı Tunceli ilinde yapılan grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve kupayı Malatya ‘ya getirdi.

İZOLLU ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KIZLAR FUTBOLDA ŞAMPİYON

Okul Sporları Müsabakalarında il birincisi olan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Erzincan’da yapılan grup Müsabakalarında şampiyon olarak Malatya’ ya döndü. Sonraki hedef Türkiye Şampiyonluğu.

Tebrikler bizim çocuklar…