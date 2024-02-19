Bakan Yerlikaya’nın müjdesi

İkiz depremlerin ardından bir yılı aşkın bir zaman geçti. Geçen bir yıl zarfında sadece 6 bin 181 konut sahiplerine teslim edildi. Sırada bekleyen binlerce insan var Malatya’da. Bu konutlar nasıl yapılacak? Bu soru hala kafalarımızı karıştırıyor. Bu konutların yapımı bu hızla giderse ancak 10 yılda insanlar konutlarına kavuşabilir. Bu benim şahsi düşüncem.

Geçtiğimiz gün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kura ve Anahtar Teslim Töreni vardı. Kura çekilişine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılması bekleniyordu. Ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Yerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı. Evet, Bakan Yerlikaya da çok güzel açıklamalarda bulundu ama Malatyalılar ve Malatyalı STK’lar özellikle Bakan Özhaseki’nin katılmasını beklediler. Çünkü konutlar ve yerinde dönüşümle ilgili o kadar çok sorun var ki, bu sorunlar Bakan Özhaseki’ye iletilecekti. Ancak Özhaseki’nin Malatya’ya gelmemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları da heyecan yaratmadı değil. Bakan Yerlikaya çok güzel bir müjde verdi Malatyalılara. Bakan Yerlikaya’nın, “Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz iki ay içinde deprem bölgesi genelinde tam 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini siz kıymetli hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun ve köy evini hak sahiplerimize teslim edene kadar, durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu 200 bin sayıyı toplam hak sahibimiz 389 bin konutun tamamını önümüzde ki yıl sizlere teslim edeceğiz” sözleri insanlarda bir umut yeşertti ama kafalarda da soru işareti bıraktı.

Depremden sonra bir yıl geçti. depremlerle birlikte başlanan deprem konutlarından şimdiye kadar toplam 6 bin 181 konut sahiplerine teslim edildi. Tam 12 ayda 6 bin 181 konut yapılıp, hak sahiplerine teslim edildiyse 2 ayda nasıl 15-20 bin konut yapılıp, hak sahiplerine teslim edileceği işin gerçeği bende merak uyandırdı. Umarım bu müjde gerçekleşir ve evlerini kaybeden vatandaşlarımız bir an önce konutlarına kavuşurlar.