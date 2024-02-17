Eğitim yöntemleri...

Eğitim her ne kadar bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranış değişikliği olsa da her birey farklı yaşantılardan farklı öğrenmeler gerçekleştirir.

Birey kendine özgü yaşantı alanları oluştururken bu alanlar farklı bireylerin öğrenmelerini etkileyebilir. Geleneksel eğitim anlayışı esas iken öğrenmelerin her bireyde aynı olması beklenir ve bu sebeple eğitimde baskı ve disiplin ön plandadır. Her birey aynı yaşam alanı oluşturur ve bu yaşamdan ortak öğrenmeler gerçekleştirmesi beklenir Klasik öğrenme bu şekilde en etkili uygulama yolunu bulur. Öğretmen düz anlatım sunum yoluyla konuyu sunar ve öğrenciler ezber ve uygulama yoluyla bu alanı zihninde kodlar. Günümüz eğitiminde ise yeniden kurmacı ve varoluşçu yani toplumu değiştiren, problem çözen bireyler yetiştirme amaçlanır.

Peki, bu sistemde öğrenme alanı yöneticisi yani öğretmen, idareci üzerine düşen görevleri etkili kadar kullanıyor mu veya kullanma alanı oluşma imkânı nedir?

Bir gurup öğretmen geleneksel yolla düze anlatım, sunum yöntemini uygulayıp öğrencilerin ezbere dayalı sadece teoride öğrenmeleri gerçekleştirilen başka bir gurup deney, problem çözme, rol oynama, drama gibi yaşama yakın tekniklerle pratik öğrenmeler gerçekleştirmeye çalışır. Tabi etkili öğrenme gurupları pratik öğrenme alanı oluşan kendi yaşamlarını yönetebilen yeni nesil eğitim anlayışında gerçekleşecektir. Öğrenci gurupları özgüvenli hale gelerek bilginin ne durumda, nasıl kullanacağı sorularının cevabıyla yüzleşip öğrenme alanını genişleterek yaşamına da yön verecektir.

Tüm bu öğrenme alnının oluşumu ne kadar öğretmen üzerinden ilerlese de asıl yük öğrenme alanı yöneticisi olan kurum müdürlerine düşmektedir, öğrenme alanı düzenlenmiş bir ortam genel uyarılmışlık halini yükseltip öğrenci guruplarının güdülenmesine olumlu etki yapacaktır.

Sevgi ve saygıyla...