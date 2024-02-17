Malatya’da bu hafta neler oldu?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Malatya’nın gündemi yoğundu. Başta yerel seçimler olmak üzere yine yoğun bir haftayı geride bırakan Malatya’da bir hafta boyunca neler yaşandı?

Malatya'nın en eski mezarlıklarından biri olan Sancaktar Mezarlığı 6 Şubat depremlerinden sonra adeta yerle bir olmuştu. Çok sayıda mezar taşının ya devrildiği ya da kırılarak hasar görmesi vatandaşlar tarafından ‘Ecdadımıza böyle mi sahip çıkıyoruz?’ şeklinde eleştirildi. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tarihi bir öneme sahip olan Sancaktar Mezarlığı’nda herhangi bir bakım ve onarım çalışmasının yapılmaması tepkilere neden oldu.

Bu hafta gündemi meşgul ve çokça konuşulan konulardan biri de BİLSAM tarafından ocak ayında düzenlenen İnönü Üniversitesinden ve Turgut Özal Üniversitesinden akademisyenlerin de yer aldığı “Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporunun açıklanması oldu. Raporda AK Parti hükümeti sert bir şekilde eleştirilirken, raporda deprem bölgesinden sorumlu bakanlardan biri olan Milli Eğitim Bakanı’nın Malatya’da görevli olması bazı dezavantajları beraberinde getirdiği, depremin ilk aylarında eğitim faaliyetlerinde büyük sorunların bulunmadığına dair algı oluşturulma çabası, normalleşme sürecinin sekteye uğramasına neden olduğu iddia edildi.

Henüz kış mevsimini doğru düzgün yaşamamışken Malatya’nın birçok ilçesinde ağaçlar çiçek açmaya başladı. Kale başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde yabani bademlerin çiçek açması kayısı üreticilerini endişelendirdi. Şubat ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının yüksek olması kayısı ağaçlarının da çiçek açma riskini beraberinde getirirken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bezer bir durumun 2018 yılının şubat ayında yaşandığını hatırlattı.

Kuşkusuz bu haftanın en göze çarpan haberi ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı açıklama oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı şubat ayı ilk meclis toplantısında tarihi bir konuşma yaptığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaptıklarımızı küçümsemeye, itibarsız hale getirmeye, basitleştirmeye çalışan, seviyesi, etiketi her ne olursa olsun bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi. Bu sözler ileri ki günler oldukça konuşulmaya devam edecek gibi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından bilim insanları zehirli siyanürün suya karışması halinde bütün yaşamın biteceği uyarısında bulunurken, Malatya’nın da içerisinde bulunduğu çevre iller hop oturup hop kalkıyor. Bu durumla ilgili konuşan Emekli Jeoloji Mühendisi Mehmet Önal, “Siyanür, kanserojen bir maddedir, yüzyıllarca etkisi gitmiyor. Yani insan vücuduna geçince ya da toprakta, bitkide yüzyıl kadar sirkülasyon yapıyor. Yani canlı ve cansız varlıklara çok büyük etkisi vardır” diyerek siyanürün etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremin üzerinden bir yıl geçse de hala yerinde dönüşüm ile ilgili net bir şey olmaması vatandaşların sabrını günden güne tüketiyor. Yerinde dönüşümle ilgili problemin farkında olduğunu dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, belediyelerin imar ve ruhsatlandırma konusunda sorumluluk almak istemediklerini dile getirdi.

Yoğun bir haftayı daha geride bırakan Malatya’da bakalım önümüzde hafta neler olacak.