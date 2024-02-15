Malatya’nın depremlerle yerle bir olmasının ardından bir yıl gibi uzun bir süre geçerken, hala şehirde rezerv alanları dışında binaların yükselmemesi kafalarımızda soru işareti bırakıyor. Neden binalar yükselmiyor?

Cumhurbaşkanımız depremlerden sonra Malatya’ya gelip Şeker Fabrikası’nın olduğu alanda bir basın açıklaması yaptığında sadece bizden bir yıl gibi bir süre istemişti. Buna rağmen Malatya’da inşaat çalışmalarının kaplumbağa hızında devam etmesi nedeniyle binlerce vatandaşın evlerini geç alacak gibi görünüyor.

Malatya'da 160 bin kişi konut beklerken, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya'da depremden sonra TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 140 çok katlı konut ile bin 40 kırsal köy konutunun hazır hale geldiğini, kura çekimi sonrası teslim edileceği söylemişti.

Geçen bir yılın ardından sadece 5 bin 140 çok katlı konutun yapılması inşaat hızının ne kadar yavaş olduğunu gösteriyor. Hani depremzedeler bir yıl içerisinde evlerine kavuşacaktı?

163 bin konuttan bir yıl içerisinde bu kadar konut yapılıyorsa emin olun vatandaşlar konutlarını almak için en az 10 yıl bekleyecekler.

Ayrıca belediyelerin imar ve ruhsat konusunda yavaş davrandığı ileri sürülüyor. Bir an önce işleri hızlandırıp, konteynerlerde yaşamak zorunda kalan çaresiz insanların evlerini yapıp, konutlarına kavuşturmak yerine işi zorlaştırmanın ne anlamı var?

Neden bir Antep, Maraş, Hatay’daki çalışmalar burada yapılmıyor, neden onların gerisinde geliyoruz?

Malatya’nın sahibi biziz diyenler, Malatya’yı tozpembe göstermeye çalışanlar, Malatya insanının halini görmezden geliyorlar. Madem ki Malatya’nın sahibisiniz, Malatya’yı ayağa kaldırmak da size düşer. İnsanlar söz değil, icraat bekliyor. Bir an önce sahipliğinizi gösterin de insanlar konteynerlerde perişan olmaktan kurtulsunlar.