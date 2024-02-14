Malatyalılar adaylardan hangi özelliklerin olmasını istiyorlar

31 Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kala Malatya’da siyasi partiler kendilerince en iyi ve ideal adaylarını gösterdiklerini iddia ederek seçimlere hazırlanıyorlar.

Her seçmen seçim dönemlerinde adaylardan iki aşamalı özellikler beklerler.

Bu iki aşamadan birinin eksikliğini gördüğünde özellikle yerel seçimlerde sandıkta kararını değiştirebiliyor.

İLK ETAPTA ARANAN ÖZELLİKLER

Dürüst,

Bilgili,

Verdiği sözü tutan,

İnsani ilişkilerde mütevazilik,

Deneyimli,

İdari, hukuki, mali ve mesleki yeterliliğe sahiplik,

Teknik konular da hakimiyet,

Kendine güven,

Empati kuran,

Çalışkanlılık,

İnsanları motive edebilen,

Yaşamın her alanında ölçülü olan,

İnsan yetiştirebilen,

Seçmen yani vatandaş adayların bu ve buna benzer özelliklere sahip olmasını bekler. Bu özellikleri görmediği bir adaya gönül rahatlığı içinde gidip oy kullanmak istemez. Buna rağmen oy kullanan seçmen ideolojik ve fanatik bir oy kullanıyor demektir.

Vatandaş ahlaki değerlerden yoksun (yoksunlar demiyorum özellik olarak belirtiyorum), mesleki yeterlilikte eksik, insani ilişkilerde tepeden bakacı bir profile asla onay vermez.

Empati kuramayan, kendine güveni olmayan, insanları ikna edemeyen, teknik konulara Fransız, idari yetersizlik ve hukuki bilgisizlik konularında ikna olmayan vatandaş bu özelliklerde ki bir adaya destur vermez.

Hele yok demesini bilmeyip her şeye evet deyip verdiği hiçbir sözü tutmayanlara asla yeşil ışık yakmaz.

İKİNCİ AŞAMA

Bu aşamada vatandaş adaylardan yürütme konusunda bazı özellikler arar;

Başta kendisi olmak üzere mahiyetinde ki, çalışanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak,

Empati kurmak,

Çalışmalarında “ben” yerine “biz” bilinci,

Yetki devri,

Alan hakimiyeti,

Verilen sözün tutulması,

Gibi özellikleri arayan vatandaş sandıkta seçtiği adayı eleştirmek yerine ona yardımcı olur. Doğru tercih konusunda gönül rahatlığı yaşar.

Vicdani sorumluluk olarak kafası rahat olur. Buna rağmen bir başarısızlık olursa da sahip olunması gerektiği bazı özelliklerden ödün verildiğini düşünür.

Bazı özellikler her iki aşamada da karşımıza çıkmaktadır. Bütüncül olarak.

Sürekli kendini yenileyebilen bu yenilemeyi yaparken değerlerinden asla ödün vermeyen, teknolojik gelişimleri takip edebilen, işini yaparken enerji toplayabilen, işini aşkla yapan.

Yerine göre yetki devretmesinden çekinmeyen, insanlara ve çalışanlara güven veren olması istenir.

Vatandaş seçmen olarak oy vermeye karar verdiği adayın başarılı olmasını arzu eder.

Bütün bu açıklamalardan sonra Malatya için yarışacak olan adayların kaçında bu özellikler var (kanaatim odur ki hepsinde var) ona vatandaş karar verip sandığa gidecek.

Temennim o dur ki tüm adaylarımızda bu özelliklerin olması…

Malatya için yarışacak olan aday profilleri elbette her biri nazarlarında değerli ve kıymetli…

Vatandaş olarak sorgulayabilen olmayı tercih ederiz bizi yönetecek olanlarda da bu özellikleri ararız. İdeal bir yönetici de vatandaşların sorgulayıcı olmalarını bekler…

Bazen de seçmen tamamen bu özelliklerden bağımsız oy kullanır;

İdeolojik, ekonomik, sosyolojik… Geldiğimiz noktada ideolojik oylar genel seçimlerde önü çıkmaktadır. Yerel seçimler hizmet odaklı düşünülür.

Netice olarak Malatyalılar adaylarından bu özellikleri beklerler.

“Asrın Felaketi”nde hayalet şehir ve tarla hüviyetine bürünen Malatya’nın imarı, inşası ve ihyası için umut vadeden, yerleşen vesayeti yok eden, “konu Malatya ise gerisi teferruattır” diyen, eğitim, barınma ve en önemlisi göçü önlemek için projeleri olan, aday en ideal adaydır.

Selametle…