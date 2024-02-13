Yeni Malatyaspor’a ne oluyor?

Büyük bir beklenti ile tekrardan gelip şehrin başkanları ile oturup konuşacağım, şayet destek olmaz iseler istifa edeceğim açıklaman gerçekten gülünç bir o kadarda yanlış.

Muhterem taraftarlara da bir sözüm var, siz Adil Gevrek gelsin diye tüm kamuoyuna rağmen destek olmadınız mı? Ne oldu da bugün tavır değiştirdiniz? İnsanları kafasını karıştırmayın. Bu takımı bu duruma getiren kişiyi dün kahraman ilan eden sizler değimliydiniz?

Maalesef olan Malatya’ya oluyor. Birkaç kişi mutlu olsun diye Malatya futbolunu ayaklar altına aldınız. Bunun vebali büyük Yeni Malatyaspor Başkanı olan Adil Gevrek taraftar resti ve kamuoyu baskısı ile yaptığı açıklama ile belirsiz bir tablo ile koskoca Malatya’yı bilinmez bir duruma götürüyor.

Şayet dediklerinin arkasında durmayacaksan ve tekrardan eski senaryoları çizecek ve yazacaksan bıraksaydın kendi kaderi ile baş başa kalsaydı.

Mahkemeler ile aldığınız Yeni Malatyaspor yönetiminden sonra yaptığınız açıklama gerçekten yanlış ve ayıp.

Size davetiye gönderen olmadı. Siz kendi iradeniz ile takımı öyle veya böyle ele geçirdiniz ve şimdi yok.

Şayet gerçek anlamda bu takımı ayağa kaldıracak ve sahiplenecek birileri var ise kaos yaratmanın bir anlamı yok. Oturup konuşulur.

Görülen o ki transfer tahtasının açılması mümkün değil. Gelecek sezon birkaç dışarıda kiralık oyuncu ve alt yapıdaki çocuklar ile bugün yılların Altay takımı durumuna düşer sonrasında küme düşer ve tamamen yok olursunuz.

Size bir tavsiyede bulunayım. Bu kulübün kurtulma ihtimali sıfır. Tek çözüm Arguvan takımına sahip çıkmalı ve Efsane Malatyaspor’un az olan borcunu ödeyip sil baştan takımı yukarılara doğru çıkartmak. Başka çözümü olan var ise ortaya çıksın.

Şahsi menfaatler ile Malatya futbolunu küçük çıkarlar uğruna ayakaltı etmeyin. Ve elinizi Malatya futbolundan çekin.