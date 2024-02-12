Malatya’da voleybol

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Malatya’da faaliyet gösteren spor dallarında bir duraksa olmuş, ben de bu sporlarla ilgili eksiklikleri, fazlalıkları, talepleri, önerileri zaman zaman köşe yazılarında dile getirmeye çalıştım.

Başta Malatya futbolundaki gelişmeleri, amatör takımlardaki sorunları, Uzak Doğu menşeili sporlardaki başarıları hep bu köşemde dile getirdim. Şimdi de Voleybol İl Temsilcisi Rıdvan Bozyiğit ile yaptığım bir söyleşimi sayfama taşımak istedim.

Geçtiğimiz yıl Voleybol Malatya İl Temsilcisi oldunuz, bu süre zarfında neler yaptınız? Soruma çok güzel yanıtlar aldım. Başka soru sormaya gerek kalmadan Başkan Bozyiğit, tüm konuları en ince ayırtısına kadar paylaştı. Bozyiğit şunları kaydetti:

“Ben 2022 yılının aralık ayında Voleybol Federasyonu tarafından İl Temsilcisi olarak görevlendirildim. Hemen ilimizdeki voleybol antrenörleri ile bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Altyapı kulüpler müsabakaları için başvuruları alarak Ocak 2023'te müsabakaları oynatmaya başladık. Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz de büyük yıkıma uğradı. Spor salonlarımız hasar gördü. Sağlam olan salonlarımız ise depremzedelere konaklama için açıldı. Sporcularımızın çoğu il dışına gitmek zorunda kaldı. Bu nedenle liglerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Malumunuz spor salonlarını ancak mayıs-haziran gibi boşaltıldı. İl dışına giden sporcuların bir kısmı tekrar ilimize döndü, bir kısmı ise gittikleri yerlere yerleşti. Depremde Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 5 sporcu kardeşimizi maalesef kaybettik. Ailelerinin ve voleybol camiasının başı sağ olsun. Büyükşehir Belediye Spor takımı bu elim olaydan dolayı ligden çekilmek zorunda kaldı. Bizler, antrenör ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor şube Müdürü ile birlikte toplantı yaparak voleybolu nasıl tekrar canlandırırız diye bir araya geldik. Bu minvalde okullar ve kulüpler ile görüştük. Okul sporlarında İl birinciliği müsabakaları için;

Küçük Erkeklerde= 3 okul

Küçük Kızlarda= 12 okul

Yıldız Erkeklerde= 6 okul

Yıldız Kızlarda= 20 okul

Genç Erkeklerde= 12 okul

Genç Kızlarda= 26 okul müracaatlarını yaparak Ekim 2023 ayından 09 Ocak 2024 tarihine kadar müsabakaları oynattık.

Yine alt yapı kulüpler İl birinciliği için ise;

Küçük kızlarda = 5 kulüp

Midi kızlarda = 6 kulüp

Yıldız erkeklerde= 4 kulüp

Yıldız kızlarda =7 kulüp 8 takım

Genç erkeklerde = 4 kulüp

Genç Bayanlarda ise 4 kulüp 5 takımın katılımıyla müsabakalara başladık. Yıldız Kızlar ve erkekler müsabakaları sona erdi. Diğer müsabakalar ise 10 Mart 2024 tarihine kadar hafta sonları oynatılmaya devam edecektir. Bu konuda bizlere yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, okullarımıza, kulüplerimize, salon personellerine ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Deprem nedeniyle yaşanan psikolojik sorunları ancak spor ile alabileceğinizi düşündüğümüzden dolayı ben de Voleybol İl Temsilcisi olarak elimden gelen çabayı gösterdim. Yine antrenör arkadaşlar ile yaptığımız toplantıda şenlik mini voleybol müsabakalarını haziran ayında yapmayı hedefledik. Umarım güzel bir ortamda ve çoklu katılım ile onu da başaracağız. Voleybola ayırdıģınız zaman için teşekkür ederim.”

Ben de Başkanıma ve sporcularına başarılar diliyorum. Zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen, hala Malatya ve Malatya’nın sporcuları için yapmış olduğu mücadeleyi tebrik ediyorum.