Yerinde dönüşümde çıt yok

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin ardından bir yıl geride kalsa da hala depremde evini kaybeden ve yerinde dönüşüme başvuran vatandaşların akıbeti hakkında bir çözüm yolu bulunabilmiş değil. Buna rağmen deprem konutları ise bir bir tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacak.

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Malatya’da evi yıkılan vatandaşlar için ilk seçenek sunulmuştu. Bunlardan biri yerinde dönüşüm yapmak diğeri ise rezerv alanlarına gitmekti.

Depremde evi yıkılan ve doğup büyüdüğü mahalleyi kaybetmek istemeyen vatandaşlar hibe ve kredi desteklerinden yararlanarak yerinde dönüşüme başvurdu ancak hala şimdilerde ne müteahhitlerden ne de vatandaşlardan ses seda çıkmıyor.

Vatandaşlar yerinde dönüşümün maliyetinin az olmasını talep ederken müteahhitler ise düşük kar elde edeceklerini düşünerek geri planda duruyor.

Birçok kişi yerinde dönüşümün ne zaman başlayacağını merakla beklerken deprem konutlarında ise sona yaklaşıldı. Hepsi olmasa da çoğu vatandaş kısa süre sonra tamamlanan konutlarına kura yönetimi ile girmeyi umut ediyor.

Açıklanan son rakamlara göre Malatya’da şubat ayı içerisinde teslim edilmesi planlanan konut sayısının 6 bin 100 olduğu belirtiliyor. Neredeyse şubat ayını yarılarken, kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ise merakla bekleniyor.

Depremin ardından zor şartlar altında konteynerlerde kalan hak sahibi vatandaşlar bir an önce güvenli konutlarına yerleşmek için gün sayıyorlar.