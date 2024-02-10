Eğitimin gizli işlevi...

Eğitim yalnızca iki kere iki dört eder değil bu kavramın altında ortaya çıkacak bütün davranış değişikliğini oluşturma sürecidir. Bu sebeple eğitim sistemi içerisinde yalnızca kitaba bağlılık veya tahtayı doldurma değil öğrencilerdeki bu davranış değiştirme sürecini analiz ve takip etmek önemlidir.

Günümüz eğitim sisteminde her ne kadar eğitim paydaşları bu süreci geri plana atmış olsa da birey davranış değişikliğini aile ortamından çok birlikte bir alan oluşturduğu okul arkadaşları ortamından görmektedir. Bu sebeple eğitimin gizil ortamlarını göz ardı etmemek gerekir. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiler yaşam içerisinde bir anlam ifade etmezse unutulmaya yüz tutar ancak arkadaş ortamından öğrenilen gizil öğrenmeler insan yaşamı boyunca öğrenme ortamını etkilemektedir.

Arkadaş ortamındaki tüm öğrenmelerin iyi veya kötü olduğu net olarak bilinemez ancak daha etkili oldu aşikardır. Aile e öğretmen yöneticiler özellikle rehber öğretmenler bu süreci derinden takip edip öğrenci psikolojisini ve gelişim ödevlerinin özellikle eğitimin ortaöğretim döneminde çevreden daha çok etkilendiğini göz ardı etmeden bir öğretim yöntemi uygulamalıdır.

Eğer sistem içerisinde gizli öğrenme durumları göz ardı edilirse öğretmen öğrenci veya aile içerisinde kuşak çatışmalar ortaya çıkacaktır.

Günümüz eğitimlerinde öğretmen yetiştirme süreçlerinde gizli işlev ve gizil öğrenmeler teorik olarak belirtilirken pratik olaylarda bu işler göz ardı edilmiş ve ortaya sadece kitabi bilgiler ve bu bilgilerin öğretme ve uygulama süreci ortaya çıkmıştır bu durumda öğrencilerin okul ile olan bağ kopmuş ve yalnızca not alma karne gösterme gibi görülebilen unsurlar ön plana çıkmıştır eğitim sürecinin her aşamasında uygulanması gereken gelişim ödevleri gizli işlevlerle birleşik iken bu işlev yok sayılmış ve ortaya çıkan öğrenmeler yalnızca sınıfta sınırlı kalmıştır.

Gelecek kuşakların daha etkili öğrenmeleri gerçekleştirmesi için gizil öğrenme ve gizil işlevin ön plana alınması gerekir.

Sevgi ve saygıyla...