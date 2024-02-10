Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’nın yaşamış olduğu büyük felaketin yıl dönümüydü. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Malatya çok büyük bir hasar aldı ve bin 500’den fazla vatandaşımızı kaybettik. Felaketin acıları ve büyüklüğü tarif edilemeyecek büyüklükteyken, 6 Şubat’ın gelmesiyle beraber bu acılar yeniden gün yüzüne çıktı. Doğal olarak Malatya gündeminde bu hafta 6 Şubat vardı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesiyle beraber acılar yeniden gün yüzüne çıktı. O felaketi yaşayan vatandaşların hikâyeleri yeniden anlatıldı. Ailesinden herkesi kaybederek yalnız kalanlar, enkaz altındaki eşini dostunu kurtarmaya çalışanların anlattıkları ise tekrar o günlere dönmemize neden oldu.

Eşi benzeri görülmemiş bu felaketin ardından da şehrin nüfusu önemli ölçüde azaldı. Yıkılmış halde olan kentten göçler devam ederken bazı vatandaşlar ise memleketlerinin bu halini görerek geri döndü. Bunun bir örneği ise İsviçre’den gelerek Malatya’da çalışmaya başlayan vatandaşımız oldu. Malatya’nın bu haline dayanamayan vatandaş kreş açarak depremzede çocuklara hizmet etmeye, bir nebze de olsa şehre canlılık katmaya başladı.

6 Şubat’tan beri bölgede meydana gelen depremler de açıklandı. Kandilli Rasathanesini müdürünün verdiği bilgilere göre 6 Şubat’tan bugüne 45 bin 756 deprem meydana geldi. Depremin büyüklükleri ve sayıları da net bir şekilde açıklandı.

6 Şubat tarihine gelirken uzmanlar da depremi ağır bir şekilde yaşayan ve yapılarının üçte ikisini kaybeden Malatya’ya gelerek deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Bilimsel verilerle yapılan konferansta deprem ile ilgili çok önemli bilgilendirmeler yapıldı. Depremin hangi faylar üzerinde olduğu, hangi fayların kırıldığı, nerelerde deprem beklendiğinin anlatıldığı konferansın özeti şudur ki; depremler bir şekilde devam edecek. Bu yüzden bizim bilinçlenip depreme dayanıklı kentler yapmamız gerekiyor. Bu konuda ise belediyelerin artık gözlerini açması, uyudukları uykudan uyanmaları gerekiyor.

Yine 6 Şubat günü, yıllarca konuşulacak olan bu tarihi günde, saat 04.17’de bütün okulların tüm ışıkları yakıldı. Bence çok anlamlı bir etkinlikti bu. Çünkü bu karanlıklarda bir daha kalmamamız için eğitimli nesiller gerekiyor. Bizim hatalarımızı yapmayacak, bilime değer veren nesillere ihtiyaç duyuluyor. Bu karanlığı aydınlatacak da yine o okullardakilerdir.

Malatya’nın güncel nüfus verileri de açıklandı. Depremden sonraki Malatya nüfusu 2010 yılındaki nüfusa denk geldi. Birçok insanın şehirden göç ettiği açık bir şekilde görüldü.

Diğer bir olay ise CHP’deki istifalar. 31 Mart seçimleri yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya başladı. Seçime 2 aydan daha az bir süre kalmasına rağmen CHP’den Büyükşehir için bir aday belirtilmedi. Hekimhan ve Arguvan ilçe belediye başkanları ise CHP’den istifa ettiklerini duyurdular. Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Yıldız’a büyük bir tepki var.

Sonunda net tarih verildi. Hak sahipleri için yapılan TOKİ evlerinin ne zaman teslim edileceğine dair bir açıklama geldi. Malatya milletvekili Babacan TOKİ evleri için ilk kuranın 17 Şubat’ta yapılacağını bildirdi. Bu haberin tüm Malatyalı depremzedeleri mutlu ettiği söylenebilir.

Bu hafta 6 Şubat’ın yıl dönümü nedeniyle Malatya gündeminde doğal olarak deprem vardı. Anlatılanlar ile yeniden o günlere dönüş yaşadık. Ben eminim ki 6 Şubat’ta Malatya’da depremi yaşayan kimse rahat uyumadı. Bu hafta da bu şekilde geçti.