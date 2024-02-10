6 Şubat'ta Malatya ve Malatya maarifi

6 Şubat 2023 günü “Asrın Felaketi” olarak yaşanan Kahramanmaraş depremleri yaşantımızın tüm alanlarında derin izler bıraktı.

Göçler ve beraberinde Malatya’nın tüm dengeleri değişti.

Bozulan insanlıktan hiç bahsetmek istemiyorum.

6 Şubat’tan sonra kentin demografik dengeleri değişti.

Başta sağlık ve eğitim olmak üzere tüm istatistikler alt üst oldu.

Nitelikli sağlık ve eğitim çalışanları ellerinden olmayan sebeplerle göç etmek zorunda kaldılar.

Yakınları vefat edenler, evleri yıkılanlar, evleri olmayıp gitmek zorunda kalanlar…

Halk olarak herkes psikolojik bir eşikten geçiyordu.

Fabrikalarda kalifiye eleman göç etti.

Depremin yıkıcı etkisi rakamlar ile ifade edilemeyecek kadar ağır…

Depremin ağır faturasını tamamen jeolojik yapıya bağlamadan önce sorgulanması gereken bazı noktalar var.

Sorumlulukları olanlar, sorumlular kimler, kimlerin ihmal ve beceriksizlikleri var bunlara bakmadan toptancı yaklaşımlar bizi bir neticeye vardırmaz.

İmar izinleri, adeta ödül gibi sunulan kat izinleri, imar barışı gibi etmenleri kulak ardı edemeyiz.

Depremi önlemek zor ve imkansız lakin depremin etkilerini azaltmak ve Hatta yok etmek mümkün… bu sorunu çözen ülkeler yok değil… Japonya, vs…

Deprem sonrası yaşananları aza indirmek ise o da mümkün… Depreme dayanıklı yapılar ve dirençli kenteler inşa etmek gerekir. Deprem sonrası toplanma ve barınma alanları inşa etmek zor olmasa gerek… 6 Şubat sonrası biz Malatyalılar olarak çok büyük imkansızlıklar yaşadık.

Depremin kalıcı izleri elbette ki sadece yetkililerin acizliğinden değil bizlerin de fırsatçılığı toplumu ziyadesiyle gerdi. Sosyal ilişkiler minimize edildi. Akrabalık ve sılai rahim taban yaptı. Herkes herkese bir suç istinat etti.

MALATYA MAARİFİ;

Malatya Maarifi “Asrın Felaketi”inde sıkıntılı bir süreçten geçti.

Göçlerin verdiği etki ile il dışı personel ve öğrenci büyük bir kayıp yaşadı.

Hasarlı binalar, yıkılan binalar gibi sebepler ile bir dalgalanma yaşadı. Yüzde 40’a varan bir öğrenci sayısının gitmesi ile karşı karşıya kalındı.

Öğretmenlerin ve memurların tayin olması gibi sebepler Maarif yöneticilerini düşündürdü.

Giden öğrencilerin bir kısmı geri geldi ama hala gelmeyip memleket hasreti çeken ciddi öğrenci sayıları var.

Malatya Maarif yöneticileri hiç tereddüt yaşamadan fiziksel mekanları hazır hale getirerek eğitim öğretime başlamanın bir zaruret olduğu kanaatine vardı. Bunu yaparken giden öğrencilerin gelmesi içinde azami gayret gösterdi.

Konteyner kentlerde okullar hazırlayarak, bazı okulları taşıma kapsamına alarak, hatta bazı binalarda üç okul birden eğitim görmesi için zemin hazırlayarak kaliteli eğitimden ödün verilmemesi gerektiğine inadı.

Geçici süreliğine gidip geri dönen eğitim çalışanları ve öğrencilerden; “Bizler Malatya’daki eğitimin kıymetinden bir habermişiz’’ dönütler alıyoruz.

Eğitim yöneticileri, eğitim paydaşlarının barınma sorunlarını çözmek için gayret gösterdiler.

Hala devam eden problemler var mı? Evet var lakin imkanlar dahilinde ellerinden gelenin en iyisini yapma Gayretleri gözden kaçmıyor.

Malatya da deprem kaynaklı sorunların çözümü noktasında halkın Malatya Maarif yöneticilerinden bir şikayetlerinin olmadığı lakin şehrin; imar, inşası ve ihyası için gayret göstermesi gerekenlerin yapılması gerekenlerin yapılmamasıdır.

Bütün sıkıntılara rağmen olağan üstü gayret göstererek okullarda eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan başta okul müdürleri olarak teşkilatın tüm emektarlarına teşekkür ederiz.

Barınma en büyük sorun iken bu sorunu yegane görev olarak bilen birilerine daha rastlamadım.

Malatya’nın Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçeleri tarla hallerini almış durumda.

Doğanşehir’in Kurucaova ve Erkenek mahalleleri hayalet yer konumlarında. Çadır kentler var lakin yapılacak olan evlerin yerleri dahi belli değil. Ya bir yönetim zafiyeti var ya da yaşanan büyük sıkıntıların merkezi yönetime kadar gitmesini istememektedirler. Bunu başkaca izahatı yoktur.

Depremde tarla hüviyetine bürünen Malatya lakin teslim edilecek olan konut sayısının en azı Malatya da… Gaziantep elbette ki, depremi yaşadı lakin Malatya ile kıyaslanmaz. Teslim edilecek konut sayısına baktığımız da fark var.

Depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay ulusal kanallarda dertlerini anlatıyor iken Malatya ve Adıyaman Yerel kanallarla sınırlı kaldı. BUSABAH Medya Grubunun YouTube kanalı olmasa sesimizi duyacak olan yok.

Fulya Öztürk’ünde hakkını vermek gerek…

Bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisiyle…