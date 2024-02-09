AK Parti kongresi, Sami Er ve Selahattin Gürkan

AK Parti’de adaylar sıra ile açıklanmaya devam ediyor.

Malatya’nın da sırası gelmişti. O gün adayların açıklandığını öğrendiğim vakit hemen sosyal medyaya girdim.

Gördüğüm isimler beni oldukça düşündürdü. Kongrenin gerçekleşeceği salonu öğrendim.

Öğleye doğru 11.00’de program başlayacaktı. Yerimizi almak üzere erkenden yola koyulduk. Tam salonu arıyorken devlet hastanesinin hemen önünden ve hastanenin otoparkı da dahil olmak üzere arabaların dolup taştığı yerin başlangıcı olduğunu tahmin ettik ve yanılmadık.

Dışarı da arabalardan ötürü iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Nihayet arabamızı park edecek bir yer bulduktan hemen sonra derin bir “oh” çekip salonun içerisini tahmin etmeye çalıştık.

Nihayet içerideydik. Tek bir boş koltuk aramak üzere gözlerimi gezdirdiğimde, gözümün çarptığı tek şey adayların pankartları ve renkli meşaleler idi.

Ancak programın akışında anladığım kadarı ile katılım sağlayanların çoğu, adayların akrabaları ve gençlik kolları ekipleri idi. Büyük bir coşku ve tezahüratların bolca olması gözden kaçmadı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da katılmıştı. O’na hürmetten de olsa program güzel tertip edilmiş idi.

Ancak gözüme çarpan bir mesele var idi: Gözüm program ile ilgili açık ararken dahi Selahattin Gürkan’a rastlamadı. Ticaret Bakanımız Malatya’mıza teşvik ettiğinde dahi, (sahnede göremedik) sahneye davet edildiğinde ismi okunmadan doğrudan MBB Başkanı diye okundu.

Selahattin Gürkan aday gösterilmemesinden dolayı AK Parti’ye gönül mü koydu yoksa? Dikkat-i Nazar ile seyrettiğim vakit Selahattin Gürkan AK Parti’nin düzenlediği programlara katılmıyor.

AK Parti’nin Büyükşehir adayı Sami Er’e gelelim…

Söyleyeceklerim destek ya da muhalefet olmak maksatlı değildir. Yalnızca şahsi gözlem ve düşüncelerimdir.

Birkaç kez elini sıkma fırsatım oldu. Yüz hareketlerine, sohbetine baktığım vakit gözlemlerime dayanarak konuştuğumda adeta rica - minnet aday gösterilmiş. Adaylığından memnun değil gibi bir hali var.

Ya da Malatya’mızın diğer samimi siyasetçi ve bürokratlarına alıştığımız için Sami Bey’in soğuk tavrı böyle düşündürmüş olabilir.

Kürsüde konuşmasını yaptığı sırada gençlerin tezahürat yapması onu elbette ki rahatsız etmemiştir ancak yüz ifadesi hoşuma gitmemişti.

Bu yüz ifadesini de halka, kalabalığa hitap sırasında şaşırmaması için, konuşmasını etkilemesin diye duymazdan gelmişliğine veriyorum.

Birçok bürokrata Sami Bey’i sorduğumda (e hali ile kötü demezler de) iyi olduğunu, disiplinli ve tecrübeli olduğunu işittim.

Ancak şunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum, Battalgazi için aynı şeyi söylemeyeceğim ama Refah Partisi için büyükşehir oyları ciddi anlamda tesir edecek gibi görünüyor.

Veli Ağbaba’nın adaylığı konuşuluyor. Eğer aday olursa Malatya’da seçim çok çekişmeli ve çetin olacaktır.