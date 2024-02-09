İyileşiyoruz

6 Şubat 2023 1 yıl oldu 365 gün geçti. Acılarımız hafifledi mi, özlemlerimiz arttı mı?

Dün sosyal medyada yazılmış bir yazı duygularımıza tercüman oldu.

Gecenin bir yarısı ansızın, ölümü iliklerine kadar hissetmediysen, etrafında toz bulutun dönerek bir bir çöken binalar ve içindeki ölüm çığlıklarına şahit olmadıysan, günlerce kar yağarken bir arabanın içinde aç, susuz ve yakıtsız kalmadıysan, SENİN ANLADIKLARIN BENİM YAŞADIKLARIMA EŞİT DEĞİLDİR.

Bir anda evsiz, yurtsuz, her şeye sahipken bir sokak terliği bile giyinemeden bir yatak pijamasıyla karlar altında, memleketinden sürülür gibi göç etmediysen öyle, kolayca sağsın gerisi önemli değil diyemezsin.

Gecenin bir yarısı evsiz kaldık, sokakta kaldık, üşüdük çok üşüdük hala kemiklerimiz ısınmadı, kızım anne ayaklarımı hissetmiyorum, diğer kızım susadım dediğinde yağan kar suyunun erimesini bekleyip içirdiğimi hiç unutmayacağım.

İki gün sonra elime geçen bir şişe suyu çocuklarımla paylaşacağıma, şeker hastası komşuma verdiğimi, yine 2 gün sonra elimize geçen bir parça ekmeği 8 kişi paylaştığımızı unutamıyorum. Aklımızdan çıkmayacak birçok an var.

Evet, çok şükür toparlanıyoruz, her şey çok daha güzel olacak. Umutla çocuklarımız için hayata daha sıkı sarılmak zorundayız.

Bir de deprem çocukları var, çocuklar bir toplumda en savunmasız durumda olan, korunması ve kollanması gereken bir varlık olarak ifade edilebilir.

Çocuklar algılayamadıkları olaylar karşısında farklı tepkiler verir, günlük rutinleri bozulur.

Psikolojik açıdan yara almaları ile sonuçlanabilir.

Deprem, çocuklar için oldukça korkutucu ve anlaşılması zor bir konudur. Çocuklar anlamadıkları şeylerden korkarlar...

Depremden etkilenen çocukları rahatlatmak için neler yapılmalı? Her gün çocuğunuzla konuşun uyumadan önce olabilir. Onu rahatlatın, deprem kaygısını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Çocuğun yattığı oda karanlık olmamalıdır. Ben bile hala karanlıkta yatamıyorum, minikler ne yapsın? Kabus görebilirler, onlara sıkıca sarılın ve rahatlatın onu sakinleşmesini sağlayın. Gün içinde fiziksel olarak yoracak ama mutlu edecek oyunlar oynamasını sağlayın. Eğer çocuk sevdiği bir hayvanı ya da sevdiği oyuncağını kaybettiyse ve bunun için ağlayıp yas tutuyorsa, buna müsaade etmeyin. Yeni bir oyuncak onu mutlu edecektir.

Çocuklar deprem ile ilgili olumsuz içeriklerden uzak tutulmalı. Sevgiyle her şey geçecektir. Umarım çok güzel günler bizi bekliyor.

Gelmiş geçmiş olsun. Rabbim, ülkeme memleketime bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.

Sevgiyle...