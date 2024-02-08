İnsanların farklı yüzleri; Persona

Tüm insanların farklı kişilere gösterdikleri farklı yüzleri vardır. Bir insanın iş hayatındaki yüzü ile günlük hayattaki tarzı farklılık gösterir. Kişiyi ailesinin, iş arkadaşlarının ya da dostlarının farklı şekilde görmesinin nedeni de bu yüzlerdir.

Persona ise Yunanca maske anlamına gelir. Bu olayı en iyi tanımlayan kelime de maske, yani personadır. Ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung’un dört arketipinden olan persona ise bizim farklı kişiliklere bürünmemizi tam olarak açıklayan kavramlardandır.

Jung’a göre farklı topluluklarda ve farklı kişilere gösterdiğimiz yüzlerimizin toplamı ise asıl bizi oluşturuyor. Bazı insanların kişilikleri ise uzun zamandır takındıkları maskeye bürünüyor. Farklı biri olarak gördüğümüz bir insanın uzun süreçte aslı gibi olmamasının nedeni de budur.

Örneğin entelektüel bir maske takınarak bu kimliğe bürünmüş bir kişi, normal hayatında da entelektüel davranmak için çaba sarf edecektir. Bu maskeyi doğru bir şekilde takındıysa siz onu gerçekten entelektüel olarak görecek, ilk izleniminizi bu şekilde oluşturacaksınız. Fakat kişinin farklı maskeleri ortaya çıktıkça gerçek kimliğini oluşturan bütünün de ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Sorun şurada ortaya çıkıyor; kişi büründüğü maskeye çok fazla kendisini kaptırabiliyor ve artık büründüğü şey masum bir maske yerine koca bir aldatmacadan ibaret kalıyor. Kişinin bir kesime gösterdiği kimlik varlığına yapışan bir karakter biçimine dönüşüyor.

Bu konuyu daha da açacak olursak bir sinema filmini düşünebiliriz. Belirli bir kalıptaki ve özelliklerdeki bir rolü oynayan oyuncunun tamamen o role bürünmesi ne kadar doğru olur? Robert de Niro’nun başrolünü oynadığı Taksi Driver filmindeki karaktere bürünmesi ne kadar doğru olur?

Bazı karakter sorunları da işte buradan ortaya çıkıyor. İnsanlar psikolojik olarak büründükleri karaktere çok fazla kendilerini kaptırıyorlar ve tam oturmamış ya da eksik kalmış, gerçeklerden uzak bir şey ortaya çıkıyor.