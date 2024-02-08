Sami Er’in avantaj ve dezavantajları

Sami Er AK Parti tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Malatya 3 Kasım 2002 seçimi dahil tercihini AK Parti’den yana kullanmıştır. Zaman zaman yanlışlar olmuş olsa da Malatya halkı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmuştur. 2004 Yerel Seçimlerinden bugüne kadar Malatya Belediyesi ve Malatya büyükşehir Belediyesi AK Partili başkanlarca yönetilmiştir.

Tüm Belediye Başkanları Kentsel dönüşüm dışında başarılı olmuşlardır. Her ne kadar Malatya halkı Recep Tayyip Eedoğan’ın kredisini tüketmemiş olsa da başkanlar başarılı olmamış olsalar idi seçim kazansalar da düşük bir oy oranına sahip olurlardı ama her seçim oylarını yükselterek seçim kazanan başkanlara başarısızlar demek haksızlık olur.

Sami Er’in Avantajları;

Belediyecilik konusunda donanımlı ve deneyimli olması,

6 Şubat “Asrın Felaketi”

Kentsel dönüşüm ve afetlere karşı dirençli kentler konusunda tecrübe edinmesi,

Eğitimlerini bu konular üzerinde ihtisaslaştırması,

Belediyecilik ve özel idarelerdeki çalışmaları,

2011 yılında AK Parti’den aday adayı olduğu Malatya Milletvekilliği temayül yoklamasında yüksek bir oy ile birinci sırada yer alması,

2014 yılında AK Parti’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığı edinimleri,

En büyük bonus olarak samimiyeti, duruşu, erdemi, ahlakı, mütevaziliği, aday adayı olduğu her seçim döneminde aday edilmediği halde hiç küsmemesi.

Elindeki en büyük avantajı veya dezavantajı ise ekip ruhunu yakalaması veya yakalayamaması vesayete devam edip edememesi… gibi konular.

Kendi ekibini oluşturabilirse başarı şansı yüksektir. Yerleşmiş vesayet düzenine dokunamasa da başarılı olma şansını zayıf görmekteyim.

Daha önce AK Parti’den ayrılıp geldiğimiz süreçte AK Parti’ye katılım sağlayanlar…

İlçe belediye başkanları…

Bir diğer avantajı AK Parti adayı olması ve Malatya’yı sevmesi,

Dezavantajları;

6 Şubat “Asrın Felaketi”

Ülke genelinde ki hayat pahalılığı…

Enflasyon yüksekliği…

İlçe belediyelerde yaşanan aday seçimi sıkıntıları…

Seçilecek olan ilçe belediye başkanları…

Halkın aday belirlemedeki sürece dayalı öne sürdüğü sıkıntılar…

AK Parti içinde kendilerini küskün ya da vazgeçilmiş görenler…

Elbette ki, “Asrın Felaketi” olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremlerini yaşayan bir şehre başkan olmaya namzet olmak kolay olmayacaktır. Avantajları ve dezavantajları olacaktır.

Avantajları olarak sıralananlar Sami Er’in seçilmesi için gerekli bilgilerdir.

Dezavantajları kısmı beni daha cezbetmektedir. Çünkü bütün sorunları çözülmüş olan bir kente başkan olmak daha zordur. Üzerine koyacak bir şeyler yoksa başkan çalışmamış olacak.

Dezavantajlar iyi bir başkan tarafından halk için avantajlara dönecek bir durumdur.

Bazı maddeler hem avantalar bölümünde ve hem de dezavantajlar bölümünde görünmektedir. Bunlar avantaj iken iyi çalışılmadığı zaman dezavantaja dönecek. İyi bir çalışma ile avantaja dönecek olanlardır.

En iyi yönetim modeli katılımcılığı esas alan modernliği ve kadim medeniyetlerimizin uygulamalarının harmanlanarak icra edilmesidir. Yerinde ve şartlara göre çözüm fikirleri kıymetli olacaktır.

Deniz olmayan bir beldeye sahilinizi temiz tutacağız demek belediyeciliğe “Fransız” olmakla eşdeğerdir.

Bu sebeplerden Sami Er iyi ekip kurarak ve bu ekip ruhuna uygun istişare mekanizmasını uygularsa başarısız olma şansı yoktur. “Tebdili mekanda ferahlık vardır” derler. Bu doğru lakin tebdili makamda da ferahlık vardır. Gelişmek yenilenmek gerek vesayet kimseye bir şey kazandırmaz.

Halk kendisine gereken krediyi vermeye hazırdır. Yeter ki o kredi olması gerektiği zaman ve gereken yerde kullanılsın…