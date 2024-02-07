Hafızayı güçlendiren besinler

Anne karnında başlayan beyin gelişimi ömür boyu sürüyor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Uzun süren beslenme bozuklukları ise sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Hafızayı ve beyin fonksiyonunu artırmak için önerdiğimiz besinler, kalbimizi besleyip korumak için tavsiye ettiğimiz besinler gibi beyindeki kan akışını artırır. Araştırmalar, Akdeniz Diyetinin ilerleyen yaşlarda keskin hafızanın güçlenmesine yardımcı olduğunu, bilişsel işlevi artırdığını ortaya koymuştur.

Yeterli sebze!

Özellikle brokoli, lahana ve koyu yapraklı yeşiller de dahil olmak üzere turpgilleri tüketmek belleği iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yeterli omega-3 olmazsa olmazlardan

İyi beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri sağlıklı genç erişkinlerde hafızayı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yağ asitlerinin kandaki düzeyleri yükseldikçe beynimiz daha verimli çalışır.

Somon, mavi yüzgeçli ton balığı, sardalya ve ringa balığı dahil olmak üzere deniz ürünleri, yosunlar ve yağlı balıklar, omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından bazılarıdır. Sağlıklı bir doz almak için her hafta farklı balıklar tüketin. İyi bir aroma ve sağlık için ızgara veya fırında pişirin. Balık yemiyorsanız, diğer besin seçeneklerini ve takviyelerini diyetisyeninize danışın.

Ceviz

Kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinen ceviz, aynı zamanda çalışma belleğini de geliştirebilir. Öğlen açlığınızı gidermek için bir avuç cevizi aperatif olarak yulaf ezmesi veya salataya ekleyebilirsiniz.

Bu besinler sadece beynimiz için yararlı değil, sağlıklı bir kalp ve vücut sağlığı için de oldukça önemli bir yere sahipler. Bu besinlerin yarın anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olacağına dair bir garanti yokken, bilişsel sağlığınızı zaman içerisinde hayat boyu güçlendireceğinin garantisi var.