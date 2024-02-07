6 Şubat depremi kıyametin provası

Günlerden 6 Şubat 2023’tü saatler 04.17’yi gösteriyordu. O anda hayat acıyla durdu.

Malatya Adıyaman Hatay ve Maraş kıyametin provasını yaşadı. Tam 55 bin kişi bu feci depremde hayatını kaybetti. Malatya’da bin 237 vatandaşımız hayatını kaybederken 6 bin 444 vatandaşımız yaralandı.

İnsan evi yıkılınca değil de şehri yıkılınca evsiz kalırmış! Malatyalılar o günden sonra hayatın normal akışına dönemedi. O gün, yaşanan depremle birlikte, hayatlar bir anda alt üst oldu.

O gün, adeta kıyametin provası yaşandı. Depremin şiddetiyle binalar sallandı, insanlar korku içinde sokağa fırladı. Sarsılan topraklar, birçok aileyi yok etti.

Yıkılan binalar, insanların hayallerini de yerle bir etti. Evler, iş yerleri, yaşam alanları bir anda yok oldu. Depremin ardında bıraktığı yıkım, insanların nasıl bir mücadele içine gireceğinin sadece başlangıcıydı.

Ancak, felaket karşısında insanlık bir araya geldi. Komşular, yabancılar, herkes elini taşın altına koydu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramak için gece gündüz demeden çalıştı. Dayanışma, umutla birleşti. Sesimi duyan var mı sesi enkazlarda yankılandı.

Birçok kişi, depremin hemen ardından kayıp aile üyelerini aramaya koyuldu. Sokaklarda, enkaz altında, herkes sevdiklerini bulma umuduyla adeta birbirine koştu. Acı, umutla iç içe geçti.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin Türkiye cebinde bisküvisiyle çocuklarını bekleyen şerif amcayı ve kızının enkazdan sarkan elini tutan o acılı babayı asla unutmayacak.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Maraş yeniden daha da güçlü şekilde ayağa kalkacak. Yitirdiğimiz canlarımızın acısını yaşıyor onları rahmetle anıyoruz. Kıyametin provası asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bir kez daha Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun