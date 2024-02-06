Tesis fakiri Malatya!

Büyükşehir statüsü aldıktan sonra şehrin hiçbir bölgesine spor tesisi yapıldığını gören veya duyan var ise bizlere de anlatsın.

Halı saha niteliğinde yapılıp başıboş bırakılan sözde saha yaptık diyenler ve yaptıkları ile övünenlere bir kez daha hatırlatırım ki özellikle uyuşturucu kullanmanın ilkokul seviyesine düştüğü ilimizde tek kurtuluş ve çocuklarımızı kurtaracağımız tek alan spor ve spor tesislerini çokluğu.

Yeşiltepe’de bulunan ve sadece 1.nolu sahanın kullanımında sıkıntı olmadığı 2 ve 3 no’lu sahaların ne durumda olduğunu en iyi bilenler amatör spor kulüpleri ve yöneticileri.

Yıllardır yazdığımız ve söylediğimiz Amatör Spor Kulüpleri soyunma odası projesine bu kadar duyarsız kalan yetkililerden ne beklenir ki taktiri kamuoyuna bırakmak lazım.

Yeni bir seçim süreci başladı. Koskoca 5 yıl geride kaldı ilk seçim startı verildiğinde Malatya amatörü için neleri vadedenlerin akıbeti ortada.

TOKİ, Çöşnük, Karkavak, Cemal Gürsel, Çarmuzu, Tecde başta olmak üzere hangi semte spor tesisi yapıldı bizlerde bilelim.

Nüfusun büyük çoğunluğunun genç ve çocuklardan oluştuğu ilimizde hangi yapı ile bunları kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız.

Sadece düzmece kitapçıklar ve bilgisi ve becerisi olmayan sözüm ona danışmanların yaptığı projelere bakın. Allah aşkına gençler ve çocuklar için hangi proje ortaya konulmuş anlayın.

Deprem dolayısıyla kulüpleri yıkılan ve sadece spor yaptırmak için gönüllü olan dar gelirli kişilerin sayesinde yapılan faaliyetler için hangi çözüm üretildi birileri çıksın anlatsın.

Beş yıldır başkandan vekiline kadar söylediğimiz Amatör Spor Kulüpleri soyunma odası projesi hazır olmasına rağmen hayata geçirilmemsinin vebalini bir gün fazlası ile ödersiniz.

Kulüpler defterlerini koyacakları bir masalarının dahi olmadığı ortamda çocuklara ne derece faydalı olurlar?

Sadece teselli olarak yeni dönemi beklerken fazlada umudumuzun olduğunu tahmin edemiyorum. İnşallah yanılırım. Çünkü geçmişte verilen sözlerden çıkartacağım ders bana bunu gösteriyor. Bekleyip görelim.