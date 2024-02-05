Fay hatlarımız ile oynmak istiyorlar

6 Şubat 2023 günü “Asrın Felaketi” olarak bilinen gerçek fay hatlarımız kırıldı.

Bir yıldır yaralarını sarmak için herkes seferber olmuş olsa da arzu edilen seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. Devam eden barınma sorunları. Hak sahipliği konusunda kafa karıştıran kararlar. Mahkemelerin davalara red kararları vermesi, yüksek kiralar, evi sağlam olmasına rağmen konteyner kentlerde kalmaya devam edilmesi. Buna mukabil hak edenler hak ettiği halde hiçbir destek alamaması…

Şehirlerimiz adeta hayalet şehirler hüviyetine büründü. Şehirlerimiz yaşanmaz hale gelseler de feraset sahibi insanalar şehirlerinin tekrar ayağa kalkması için elini taşın altına koymaktan bir saniye dahi geri durmuyorlar. Hatta gövdelerini koymaya hazır memleket severler çoğunlukta…

Buraya kadar tamam ya bundan sonra işte oradan sonrası muallak. At izi it izine karışınca doğru iz üzerinde olmak imkansız. Kim, hangi yola gidecek emniyetsiz? Kimin hangi araç ile yola gideceği belirsiz. Yolda yolcu indirmeler… Neler yok ki!

Bunlar coğrafik fay hatlarımız…

Bir de ülkemizin hassas fay hatları var.

Anadolu coğrafyasında tüm kadim medeniyetlerimizde her vakit fay hatlarımıza ayar vermeye çalışmışlardır.

İç karışıklıklar…

Sağ-sol kavgaları…

Değerlere saldırlar…

Darbeler…

Muhtıralar…

Darbe kalkışmaları…

Türk-Kürt birlikteliği üzerinde tiyatrolar…

Asimile ve inkar söylemleri…

Laik anti laik tartışmaları…

Cumhuriyet ve şeriat…

Faili meşgul cinayetler…

Listeyi uzatmak mümkün…

Bugüne gelecek olursak;

7 Ekim 2023 Filistin İsrail savaşı bizlere çok şey anlatmaktadır. Bir yanda İsrail’in ‘’vaad edilmiş topraklar’’ fikri, diğer yanda İslam toplumları için ve diğer iki semavi dinler için kutsal olan Mescid-i Aksa gerçeği…

İsrail 7 Ekim den sonra Hamas’ın böyle direnç göstereceğini hesap etmemiş olmalı ki geldiğimiz noktada çok Filistinli öldürmüş olsa da zafer değil hezimet yaşamış durumda… Uluslararası otoritelerden istediği desteği bulmadı.

İsrail hamlelerini Mossad üzerinden yapmaya başladı. İlk eylemini Beyrut’ta Hamas’ın ikinci adamı Salih Aruri’yi öldürerek başladı. İkinci büyük eylemini İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında meydana gelendi. Her ne kadar saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmiş olsa da otoritelerce bu saldırı ABD ve İsrail’den bağımsız değildir fikri hakimdi.

TÜRKİYE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye de faaliyat gösteren Mossad ajanlarına operasyon yaptı. Tamamı Arap asıllı olan bu ajanların İsrail gizli servisi Mossad’a hizmet etikleri belirlendi.

Türkiye’nin Filistin davasına verdiği güçlü destek neticesinde direncini terör eylemleri ile kırmak istediler.

İstanbul da Filistin’e destek yürüyüşünde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı olan pankartı taşıyana üniversiteli bir genç; ‘’bu Şeriat istiyor’’ deyip darp etti.

Ekim ayında Gaziantep’te dini değerlere hakaret eden genci uyaran imam bıçaklandı.

8 Ocak 2024 günü İstanbul Fatih’te camiye girerek hakaret eden genç imam ve bir cami cemaatini bıçakladı.

31 Ocak 2024 günü İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saldırı yapıldı.

Bütün bu saldırıların tek merkez yönetildiği kanaatindeyim. Amaçları ise Türkiye’yi Anadolu’ya hapsetmek…

Türkiye’nin kendi dertleriyle dertlenmesine sevk etmek…

Bize çok dokunursan biz de kalleşçe dokunuruz mesajı…

Irak sınırında teröristlerin askerlerimize saldırarak şehit etmeleri bu yaşananlardan bağımsız değildir.

Türkiye’nin İsveç’e Nato vizesi vermesi terör örgütlerinin musluğunun kesilmesine tesir edeceği gerekçesi ile her oyuna başvuruyorlar.

Fay hatlarımız ve sinir uçlarımız ile oynamak istiyorlar ama her defasında güçlü Türkiye’nin hamlelerine yenik düşüyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye güçlü olma yolunda ilerleyecek, mazlumun, haklının ve Filistin davasının yanında olacak, olmaya devam edecek.